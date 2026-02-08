عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث أعلن مراسلها عن تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: إن ما يحدث الآن هو تنفيذ عملي للخطة التي تم الإعلان عنها للدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة على قناة "الحياة"، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، زار محافظة شمال سيناء وزار معبر رفح الذي شهد مغادرة مرضى تماثلوا للشفاء وتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية وعادوا إلى قطاع غزة وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية على هذه الرعاية.