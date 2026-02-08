دار الإفتاء تنظم دورة هوية الأُسرة بين الأصالة والحداثة لتعزيز الاستقرار وتصحيح المفاهيم الزوجية

تنظِّم دار الإفتاء المصرية دَورة تدريبية متخصصة بعنوان «هُوية الأسرة بين الأصالة والحداثة» والتي تنطلق يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026 فيما بين الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً وذلك في إطار جهود دار الإفتاء لتعزيز الاستقرار الأسري وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالحياة الزوجية في ظل التغيرات الاجتماعية والفكرية المعاصرة.

وذلك تحت رعاية فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

وتتناول هذه الدورة واقع الأسرة المصرية بين مفاهيم السكن والمودة من جهة وتصاعد الخلافات والنزاعات من جهة أخرى، حيث تطرح تساؤلات مباشرة حول تغيُّر نظرة المجتمع إلى الزواج وأسباب شعور بعض الأزواج بالإرهاق داخل العلاقة الزوجية.

كما تسلِّط الضوءَ على الخطابات المتباينة التي تدفع أحيانًا نحو التمرد باسم الاستقلال، أو الهيمنة باسم القوامة، وما قد يترتب على ذلك من اختلال في ميزان الحقوق والواجبات وتأثيره على استقرار الأسرة. وتهدُف الدورة إلى تقديم خارطة طريق عملية لإعادة ضبط بُوصْلة الحياة الأُسرية من خلال التعرف على أبرز الأفكار الوافدة التي أثرت في العلاقات الزوجية، والتمييز بين ما يدعم استقرار الأسرة وما يهدده، إضافة إلى توضيح كيفية الاستفادة من التجارب الإنسانية المعاصرة دون التفريط في الهوية الدينية والقيم المصرية الأصيلة.

كما تتناول محاور الدورة تصحيحَ المفاهيم التي تعرضت للتشويه، مثل: الرجولة والقوامة والمساواة والحقوق والواجبات، وبيان أوجه استغلالها الخاطئ لتبرير السيطرة أو التمرد أو التنصل من المسؤولية، مع التأكيد على إحياء ثقافة التعامل بمبدأ المعروف بديلًا عن منطق النِّديَّة والصراع داخل الأسرة.

هذا، وقد حدَّدت دار الإفتاء تفاصيل المشاركة في الدورة، حيث تُعقد بمقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة وتتضمَّن ثلاث محاضرات تدريبية مركَّزة. كما خصَّصت الدار رابطًا إلكترونيًّا للتسجيل المسبَّق يتيح للراغبين تأكيد مشاركتهم والاطلاع على البيانات التنظيمية عبر الرابط التالي: https://forms.gle/eAPL2wbWgWctZ41V8

مؤكدة أهمية المبادرة بالحجز؛ نظرًا لمحدودية الأماكن، وحرصًا على تحقيق أقصى استفادة تدريبية بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وترسيخ قيم السكن والمودة داخل المجتمع.