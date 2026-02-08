قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية والعربية، مساء اليوم الأحد، إلى قمة من العيار الثقيل تجمع مانشستر سيتي بليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل دائمًا طابع الإثارة والندية.

وتُقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة تعزز موقعه في سباق المنافسة.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي الوصافة برصيد 47 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة لكلا الطرفين.

ويحمل محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، سجلًا مميزًا أمام مانشستر سيتي، إذ كان حاضرًا بقوة في معظم المواجهات السابقة بين الفريقين بأرقام لافتة.

وساهم صلاح بشكل مباشر في عدد كبير من أهداف ليفربول أمام السيتي بالدوري الإنجليزي، سواء بالتسجيل أو الصناعة، ليصبح أكثر لاعب يترك بصمة تهديفية أمام فريق واحد في تاريخ المسابقة.

كما يحتل مانشستر سيتي المرتبة الثانية بين أكثر الفرق التي سجل أو صنع صلاح أمامها منذ انضمامه إلى ليفربول، خلف مانشستر يونايتد، في تأكيد جديد على التأثير الكبير للنجم المصري في مواجهات الكبار.