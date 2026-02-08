قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
برلماني: «حياة كريمة» برؤية الرئيس السيسي تحصد تقديرًا دوليًا على نجاح التنمية في الريف المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
رنا عصمت

ضعف الدورة الدموية أو ما يُعرف بـ مرض الشرايين الطرفية (PAD) يحدث غالبًا نتيجة تراكم اللويحات الدهنية داخل الشرايين، ومع مرور الوقت، يؤدي هذا التراكم إلى تصلب الشرايين أو تضيقها، مما يعيق تدفق الدم المحمّل بالأكسجين إلى أنسجة الجسم، ويمكن أن يسبب ضعف الدورة الدموية أعراضًا متعددة تؤثر على الأطراف وأجزاء أخرى من الجسم.

9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

1) التقلصات المؤلمة:

من أكثر الأعراض شيوعًا حدوث تشنجات أو آلام عضلية أثناء الحركة تتحسن مع الراحة، وتُسمى هذه الحالة العرج المتقطع، وتنتج عن ضعف تدفق الدم عبر الشرايين، خاصةً في الجزء السفلي من الجسم.

2) التنميل والضعف والتورم:

قد يعاني بعض الأشخاص من تنميل أو ضعف أو تورم نتيجة تصلب الشرايين، ومع تصلب اللويحات، تصبح الشرايين أقل مرونة وأكثر ضيقًا، فلا يصل القدر الكافي من الدم الغني بالأكسجين والمواد الغذائية إلى الأنسجة.

3) الإرهاق والشعور بالبرودة:

ضعف الدورة الدموية قد يسبب التعب والشعور بالبرد، خاصةً في الأطراف مثل اليدين والقدمين، كما أن نقص وصول الدم المحمّل بالأكسجين والعناصر الغذائية يؤدي إلى إجهاد العضلات بسرعة، كما أن قلة الدم الدافئ المتدفق في الجسم تجعل المناطق ضعيفة التروية أكثر برودة.

4) تغير لون الجلد:

قد يلاحظ المصابون تغيرًا في لون الجلد بسبب نقص الأكسجين في بعض المناطق، ومع تدهور الدورة الدموية، يقل تدفق الدم والأكسجين، فيبدو الجلد شاحبًا أو مائلًا إلى الأزرق أو الرمادي.

5) هشاشة الأظافر وتساقط الشعر:

ضعف الدورة الدموية يمنع بصيلات الشعر وقواعد الأظافر من الحصول على الدم اللازم للحفاظ على صحتها، مما يؤدي إلى تساقط الشعر وضعف وهشاشة الأظافر.

6) الذبحة الصدرية:

يمكن أن يؤثر ضعف الدورة الدموية في الشرايين المغذية للقلب، مما يسبب الذبحة الصدرية، وهي ألم في الصدر نتيجة نقص التروية لعضلة القلب، وإذا كان الانسداد شديدًا، فقد يؤدي إلى نوبة قلبية.

7) ضعف الوظائف الإدراكية:

لأن الدورة الدموية الضعيفة تؤثر في جميع شرايين الجسم، قد يقل تدفق الدم إلى الدماغ، ونقص الأكسجين والعناصر الغذائية يؤثر في قدرة الدماغ على العمل بكفاءة ويؤدي إلى بطء في العمليات الذهنية. وفي الحالات الشديدة، قد يسبب سكتة دماغية.

8) ضعف الجهاز المناعي:

ضعف الدورة الدموية قد يقلل كفاءة الجهاز المناعي، لأن خلايا الدم البيضاء خط الدفاع الأساسي ضد العدوى  لا تصل إلى الأنسجة بالكفاءة المطلوبة.

9) اضطرابات حركة الأمعاء:

قد يسبب ضعف الدورة الدموية نقص تروية الأمعاء، وتشمل الأعراض: ألم البطن، والغثيان، والقيء، والنزيف الشرجي، والإسهال. وتُعد هذه الحالة طارئة طبيًا وتتطلب تقييمًا عاجلًا من مختص.

