أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
رياضة

النجمة السعودي يقترب من إقالة المدير الفني .. لهذا السبب

دونجا مع النجمة
دونجا مع النجمة
عبدالله هشام

استقر نادي النجمة السعودي المحترف ضمن صفوفه نبيل عماد دونجا على إقالة المدير الفني ماريو سليفا بسبب تراجع النتائج للفريق.

ويرغب نادي النجمة في التعاقد مع مدير فني جديد لإنقاذ الفريق من الهبوط لدوري يلو في الموسم المقبل.

ولعب نادي النجمة السعودية في الموسم الحالي 20 مباراة خسر 15 وتعادل في 5 مواجهات وبدون تحقيق أي فوز ليتذيل جدول ترتيب المسابقة.

وكان ماريو سيلفا المدير الفني لنادي النجمة خلال منافسات دوري يلو وساهم في صعود الفريق لدوري روشن بعد لعب 58 مباراة وفاز في 22 مباراة وتعادل في 10 وخسر 26 لقاء. 

جدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا انتقل من نادي الزمالك لنادي النجمة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دونجا النجمة السعودي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك

