النجمة السعودي يقترب من إقالة المدير الفني .. لهذا السبب

استقر نادي النجمة السعودي المحترف ضمن صفوفه نبيل عماد دونجا على إقالة المدير الفني ماريو سليفا بسبب تراجع النتائج للفريق.

ويرغب نادي النجمة في التعاقد مع مدير فني جديد لإنقاذ الفريق من الهبوط لدوري يلو في الموسم المقبل.

ولعب نادي النجمة السعودية في الموسم الحالي 20 مباراة خسر 15 وتعادل في 5 مواجهات وبدون تحقيق أي فوز ليتذيل جدول ترتيب المسابقة.

وكان ماريو سيلفا المدير الفني لنادي النجمة خلال منافسات دوري يلو وساهم في صعود الفريق لدوري روشن بعد لعب 58 مباراة وفاز في 22 مباراة وتعادل في 10 وخسر 26 لقاء.

جدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا انتقل من نادي الزمالك لنادي النجمة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.