غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات

قال المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية، إن السوق الأمريكية يظل السوق الأهم عالميًا لـصادرات الملابس والمنسوجات، مؤكدًا أن النجاح فيه يمثل شهادة جودة تفتح فرص التوسع في أسواق أخرى.

وأوضح غزال أن السوق الأمريكية يمر بمرحلة إعادة ترتيب في معايير الاختيار، في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، ما يدفع المستوردين للبحث عن موردين أكثر مرونة وقدرة على الالتزام، وهو ما يفتح فرصًا حقيقية أمام الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تُعد أكبر مستورد للملابس والمنسوجات في العالم، بواردات سنوية تتجاوز 100 مليار دولار، لافتًا إلى أن واردات الملابس الأمريكية سجلت نموًا يقارب 9% خلال عام 2025، بينما حققت صادرات الملابس المصرية نموًا تجاوز 20%، مع زيادة ملحوظة في الصادرات الموجهة للسوق الأمريكية.

وأضاف أن حصة مصر من واردات الملابس الأمريكية تبلغ حاليًا نحو 1.4%، ما يعكس مساحة كبيرة للنمو، خاصة في الملابس الجاهزة، والمنتجات المعتمدة على الألياف الصناعية والخلائط، والقطن عالي الجودة في صورة منتجات نهائية ذات قيمة مضافة.

وأوضح غزال أن المنافسة في السوق الأمريكي لم تعد قائمة على السعر فقط، بل على الالتزام بالمواعيد، وثبات الجودة، والاستدامة، والشفافية في سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن المُصدر المصري يواجه تحديات في التسعير نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، إلى جانب تكلفة التمويل، ما يتطلب التركيز على نماذج تسعير قائمة على القيمة المضافة.

واختتم بالتأكيد على أن السوق الأمريكي في عام 2026 يمر بمرحلة تحول وفرز حقيقي، يكون فيها النجاح من نصيب المورد القادر على التطوير والاستثمار والعمل بمنظومة تصديرية متكاملة.