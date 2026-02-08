قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تعرض فرص الاستثمار في الطاقة والهيدروجين الأخضر أمام كبرى الشركات البريطانية بلندن

معرض Subsea Expo
معرض Subsea Expo
ولاء عبد الكريم

شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن، في معرض Subsea Expo الذي أُقيم بمدينة أبردين في اسكتلندا خلال يومي 4 و5 فبراير 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات البريطانية والاسكتلندية إلى السوق المصرية وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة المختلفة.
وترأس المشاركة الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب  التمثيل التجاري المصري في لندن، حيث تأتي مدينة أبردين باعتبارها مركزًا رئيسيًا لصناعة الطاقة في أوروبا، وعاصمة للبترول والغاز، إلى جانب تحولها المتسارع نحو الريادة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الحياد الكربوني (Net Zero).
ويُعد معرض Subsea أحد أبرز وأهم الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنيات والخدمات تحت سطح البحر، وينظمه اتحاد جمعية تقنية المياه (Society for Underwater Technology)، ويستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي تغطي كامل سلسلة القيمة لصناعات الطاقة تحت البحر، بدءًا من قطاع النفط والغاز التقليدي وصولًا إلى مجالات الطاقة البحرية المتجددة مثل طاقة الرياح والأمواج والمد والجزر، بمشاركة مئات الشركات وآلاف الزوار من مختلف دول العالم.


وشارك رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية نظمتها جمعية الأعمال الاسكتلندية الإفريقية على هامش المعرض، استعرض خلالها أبرز التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما قدم عرضًا تقديميًا حول مؤشرات الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار والإجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وعلى هامش الفعاليات، عقد عبد الرحيم عددًا من اللقاءات مع ممثلي شركات بريطانية واسكتلندية عاملة في مجالات الطاقة، حيث تمت مناقشة فرص التعاون والشراكات مع الشركات المصرية، والرد على استفسارات المستثمرين بشأن مناخ الأعمال والتسهيلات الاستثمارية في مصر.
كما التقى بعدد من مسؤولي جامعة Robert Gordon بمدينة أبردين، التي تضم نحو 18 ألف طالب في تخصصات متنوعة، وتم بحث سبل التعاون مع الجامعات المصرية في البرامج التعليمية والتدريب المهني وتنمية مهارات العاملين في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها البترول والغاز والطاقة.
واختتم رئيس المكتب التجاري لقاءاته بعقد اجتماع مع ديفيد كاميرون، رئيس مدينة أبردين، حيث تم التأكيد على أهمية المعارض الدولية في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول، ومناقشة آفاق التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات تنمية المهارات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب طرح مقترح إبرام اتفاقية توأمة بين مدينة أبردين وإحدى المدن المصرية، وهو المقترح الذي لقي ترحيبًا من الجانب الاسكتلندي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة التقليدية والمتجددة، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركات البريطانية والاسكتلندية في فعاليات المعرض تعكس تنامي الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بلغ نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.35 مليار جنيه إسترليني، مقابل واردات من المملكة المتحدة بقيمة 1.17 مليار جنيه إسترليني.
وأضاف أن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت نحو 20.7 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية أكتوبر 2025، من خلال 2156 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية كأكبر دولة مستثمرة في مصر، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق نموها خلال المرحلة المقبلة.

مصر الهيدروجين الأخضر شركات بريطانيا معرض Subsea Expo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

رانيا فريسد شوقي

رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها عبير في عيد ميلادها

إعلانات برنامج حبر سري

إعلانات «حبر سري» لـ أسما إبراهيم تجتاح شوارع مصر

فرح الزاهد

فرح الزاهد: دور «حبيبة» في روج أسود تحدٍّ لتجسيد واقعة عنف منزلي

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد