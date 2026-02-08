مصر تعرض فرص الاستثمار في الطاقة والهيدروجين الأخضر أمام كبرى الشركات البريطانية بلندن

شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن، في معرض Subsea Expo الذي أُقيم بمدينة أبردين في اسكتلندا خلال يومي 4 و5 فبراير 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات البريطانية والاسكتلندية إلى السوق المصرية وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة المختلفة.

وترأس المشاركة الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن، حيث تأتي مدينة أبردين باعتبارها مركزًا رئيسيًا لصناعة الطاقة في أوروبا، وعاصمة للبترول والغاز، إلى جانب تحولها المتسارع نحو الريادة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الحياد الكربوني (Net Zero).

ويُعد معرض Subsea أحد أبرز وأهم الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنيات والخدمات تحت سطح البحر، وينظمه اتحاد جمعية تقنية المياه (Society for Underwater Technology)، ويستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي تغطي كامل سلسلة القيمة لصناعات الطاقة تحت البحر، بدءًا من قطاع النفط والغاز التقليدي وصولًا إلى مجالات الطاقة البحرية المتجددة مثل طاقة الرياح والأمواج والمد والجزر، بمشاركة مئات الشركات وآلاف الزوار من مختلف دول العالم.



وشارك رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية نظمتها جمعية الأعمال الاسكتلندية الإفريقية على هامش المعرض، استعرض خلالها أبرز التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما قدم عرضًا تقديميًا حول مؤشرات الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار والإجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وعلى هامش الفعاليات، عقد عبد الرحيم عددًا من اللقاءات مع ممثلي شركات بريطانية واسكتلندية عاملة في مجالات الطاقة، حيث تمت مناقشة فرص التعاون والشراكات مع الشركات المصرية، والرد على استفسارات المستثمرين بشأن مناخ الأعمال والتسهيلات الاستثمارية في مصر.

كما التقى بعدد من مسؤولي جامعة Robert Gordon بمدينة أبردين، التي تضم نحو 18 ألف طالب في تخصصات متنوعة، وتم بحث سبل التعاون مع الجامعات المصرية في البرامج التعليمية والتدريب المهني وتنمية مهارات العاملين في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها البترول والغاز والطاقة.

واختتم رئيس المكتب التجاري لقاءاته بعقد اجتماع مع ديفيد كاميرون، رئيس مدينة أبردين، حيث تم التأكيد على أهمية المعارض الدولية في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول، ومناقشة آفاق التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات تنمية المهارات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب طرح مقترح إبرام اتفاقية توأمة بين مدينة أبردين وإحدى المدن المصرية، وهو المقترح الذي لقي ترحيبًا من الجانب الاسكتلندي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة التقليدية والمتجددة، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركات البريطانية والاسكتلندية في فعاليات المعرض تعكس تنامي الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بلغ نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.35 مليار جنيه إسترليني، مقابل واردات من المملكة المتحدة بقيمة 1.17 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف أن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت نحو 20.7 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية أكتوبر 2025، من خلال 2156 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية كأكبر دولة مستثمرة في مصر، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق نموها خلال المرحلة المقبلة.