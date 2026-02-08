للمرة الأولى في تاريخه.. مؤشر البورصة الرئيسي يخترق حاجز 50 ألف نقطة

حققت البورصة المصرية إنجازا تاريخيا جديدا، بعدما نجح المؤشر الرئيسي EGX30 في اختراق مستوى 50 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، مدفوعًا بموجة صعود قوية وزخم ملحوظ في السيولة منذ بداية العام.

أداء المؤشرات

EGX30 صعد بنسبة 1.22% ليسجل 50347.13 نقطة

EGX70 ارتفع بنسبة 0.81% إلى 12873.89 نقطة

EGX100 زاد بنسبة 1.01% ليبلغ 17839.76 نقطة

سيولة قوية ومكاسب سوقية

المؤشر الرئيسي حقق مكاسب أسبوعية تقارب 4%

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 قفز بنحو 5%

قيمة التداولات تجاوزت 41 مليار جنيه مقابل 28 مليارًا بالأسبوع السابق

مكاسب الأسهم المدرجة تخطت 91 مليار جنيه



رأس المال السوقي

إجمالي رأس المال السوقي بلغ 3.25 تريليون جنيه

زيادة أسبوعية بنسبة 2.9% تعادل 91.5 مليار جنيه

إغلاق تاريخي

أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 49739 نقطة، محققًا أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه بارتفاع 4.09%.