السودان: مخالفة قرار مجلس الأمن حظر دخول السلاح إلى دارفور تضع مصداقيته على المحك

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "الخارجية السودانية"، بأن مخالفة قرار مجلس الأمن حظر دخول السلاح إلى دارفور، تضع مصداقيته على المحك.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان في جمهورية السودان الشقيقة، وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وشدّدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، على رفض دولة الكويت القاطع لمثل هذه الأعمال، مؤكدة أن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإغاثية، يُعد خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم.