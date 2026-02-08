إيران: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم حتى لو فرضت الحرب علينا

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، حتى في حال نشوب حرب، وذلك بعد محادثات أجرتها طهران مع واشنطن بشأن الملف النووي في سلطنة عُمان.



وقال عراقجي خلال منتدى في طهران: «إيران دفعت ثمناً باهظاً لبرنامجها النووي السلمي وتخصيب اليورانيوم، ولن نسمح لأحد بأن يفرض علينا أفعالنا».

وأضاف أن بلاده تشكك في جدية الولايات المتحدة بشأن استكمال المفاوضات، دون الإعلان عن موعد محدد لاستئنافها.



وعن الحشد العسكري الأمريكي في الخليج، أوضح عراقجي أن إيران لا تخاف من أي ضغوط، مؤكداً: «نحن أمة دبلوماسية، وأيضاً أمة حرب، لكن ذلك لا يعني أننا نسعى إليها».