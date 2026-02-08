قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمريكيون ساذجون للغاية| «بن جفير»: نتنياهو يقوم بعمل ممتاز مع إيران

محمود عبد القادر

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، صباح اليوم، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو «يقوم بعمل ممتاز» في إدارة ملف إيران، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع قناة «كان»، أوضح بن جفير أن نتنياهو «طرح مطالبة بوضوح شديد»، مؤكداً أنه «أثبت قدرته على التحدّث مع ترامب وتحقيق إنجازات ملموسة»، مُعرباً عن ثقته بأن اللقاء المقبل سيسفر عن نتائج إيجابية لصالح إسرائيل.

وفي سياق متصل، انتقد بن جفير الموقف الأمريكي من الأوضاع في قطاع غزة، معتبراً أن «الأمريكيين ساذجون للغاية»، وخص بالذكر جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، متهماً إياهم بتغذية ترامب «بأفكار خاطئة».

وأضاف: «لا يمكن القبول بواقع يتجول فيه عشرات الآلاف من المسلحين في غزة عبر شاحنات صغيرة وهم يحملون أسلحتهم»، في إشارة إلى رفضه لأي ترتيبات أمنية تسمح بوجود فصائل مسلحة داخل القطاع.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بنيامين نتنياهو إيران دونالد ترامب إسرائيل

