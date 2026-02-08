جامعة عين شمس داعم استراتيجي لصناعة تصميم أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة في مصر|تفاصيل

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث وقطاع الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس فعالية بعنوان: «جامعة عين شمس كداعم استراتيجي لصناعة تصميم أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة في مصر»

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026 الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة المؤتمرات بجامعة عين شمس.

تتضمن الفعالية جلسة حوارية يديرها الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، بمشاركة نخبة من والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال والمتخصصين في تقنيات الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

كما تشهد الاحتفالية تكريم نخبة مختارة من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عرض قصص نجاح لعدد من خريجي جامعة عين شمس الذين أسهموا بتميزهم العلمي والمهني في دعم الشركات العالمية متعددة الجنسيات العاملة في مجالات تصميم أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة، وتشجيع منتسبي الجامعة على تأسيس شركات ناشئة في مختلف المجالات، بما يعكس دورها في تحويل المعرفة إلى منتجات وحلول تكنولوجية قابلة للتطبيق في السوق.