من القدس المُحتلة.. الشقيقان محمد وألمى منصور يُتوّجان بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن |تفاصيل
صورة واحدة تجمع محمد رمضان ويحيى الفخراني تشعل السوشيال ميديا | شاهد
تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة
إعلامي يكشف : استبعاد «بانزا» من الزمالك ليس طبيًا .. وهذه تفاصيل الأزمة
عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا
مُستمرون مع الدراويش.. الإسماعيلي ينفي تلقي أي عروض رسمية للاعبيه
محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «السوق الحرة» | فيديو
إعلامية: «توروب» بيعمل حاجات غريبة .. والأهلي اتعادل بخبراته
نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية
أحمد سليمان يُعلن انتهاء أزمة اللاعب عمرو زكي بعد توقيفه في مطار القاهرة
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
جامعة عين شمس داعم استراتيجي لصناعة تصميم أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة في مصر|تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث وقطاع الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس فعالية بعنوان: «جامعة عين شمس كداعم استراتيجي لصناعة تصميم أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة في مصر»
وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026  الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة المؤتمرات  بجامعة عين شمس.

تتضمن الفعالية جلسة حوارية يديرها الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، بمشاركة نخبة من والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال والمتخصصين في تقنيات الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

كما تشهد الاحتفالية تكريم نخبة مختارة من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عرض قصص نجاح لعدد من خريجي جامعة عين شمس الذين أسهموا بتميزهم العلمي والمهني في دعم الشركات العالمية متعددة الجنسيات العاملة في مجالات تصميم أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة،  وتشجيع منتسبي الجامعة على تأسيس شركات ناشئة في مختلف المجالات، بما يعكس دورها في تحويل المعرفة إلى منتجات وحلول تكنولوجية قابلة للتطبيق في السوق.

قطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس مصر

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

صورة ارشفية

بينهم صغير 3 سنوات .. إصابة 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالمنيا

جهود متنوعة

أخبار أسوان: إزالة للتعديات .. ومتابعة لمشروعات الكهرباء والمياه.. ومتابعة لنتائج جهود مديرية

مواعيد دخول المدارس

مواعيد دخول المدارس المتوقع استخدامها لوسائل النقل البديلة لترام الرمل

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

