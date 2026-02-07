حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية قضية صحية ونفسية فرضت نفسها بقوة على المجتمع، متابعا: لا نتحدث عن التكنولوجيا في حد ذاتها فهي ليست عدو ولكنها أداة مهمة للتعلم والتواصل والمشكلة حينما تتحول لأداة تؤثر على سلوك الإنسان.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة على قناة "الحياة": من هنا جاءت توجيهات الرئيس بالاهتمام بالصحية النفسية، ووزارة الصحة خصصت عيادات متخصصة لعلاج إدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية، وهذه العيادات موزعة جغرافيا في المحافظات، بالعباسية والخانكة والإسكندرية والدقهلية والمنيا وأسيوط.

وشدد حسام عبد الغفار، على ضرورة ألا يستخدم الأطفال أقل من 5 سنوات التكنولوجيا، منوها أن علامات حاجة الطفل للدعم النفسي بسبب الألعاب الإلكترونية، تتمثل في حدوث نوبات غضب شديدة عند منع الانترنت عن الأطفال.

ومن هذه العلامات وجود اضطراب في المخ والنوم، كذلك قلة الأكل والتراجع في المستوى الدراسي، والانعزال الاجتماعي.