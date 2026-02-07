قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
أخبار السيارات| استدعاء ماركات عالمية بسبب عيوب خطيرة.. وهيونداي تطلق توسان الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد، أخبارًا عن السيارات تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

​تستعد سيارة هيونداي توسان موديل 2026 لتقديم دخولًا قويًا في فئة الـ SUV المدمجة، حيث تهدف لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5 عبر توفير تقنيات داخلية متطورة ومساحات تخزين أكبر. تعتمد توسان على تصميم جريء ومحركات هجينة متطورة تمنحها أفضلية في استهلاك الوقود، مما يضعها كـخيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن التوازن بين الأناقة والعملية في ظل منافسة شرسة تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

​تواجه كبرى شركات السيارات العالمية موجة استدعاءات هي الأضخم مؤخرًا، حيث سجلت ماركات شهيرة مثل BMW وفورد وتويوتا عيوبًا مصنعية شملت ملايين المركبات حول العالم. تركزت هذه الاستدعاءات حول مشكلات في الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل، ومخاطر اندلاع حرائق في المحركات، مما يفرض تحديًا كبيرًا على الشركات لضمان سلامة عملائها والحفاظ على سمعتها في سوق بات يراقب معايير الجودة مراقبة دقيقة جدًا.

بي إم دبليو تستدعي أكثر من 87,000 سيارة بأمريكا لهذا السبب

​أعلنت شركة بي إم دبليو عن استدعاء رسمي يشمل أكثر من 87,000 سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل فني في محرك التشغيل (الستارتر) قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل خطير. يحذر الخبراء من أن استمرار محاولة تشغيل السيارة في حال وجود عطل قد يسبب حريقًا داخل غرفة المحرك، مما دفع الشركة لمطالبة الملاك بزيارة مراكز الخدمة فورًا لاستبدال الجزء التالف مجانًا لضمان حماية المركبة حماية تامة.

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

​شهد عالم الطاقة النظيفة ظهور تقنية ثورية تتيح شحن سيارة كهربائية من سيارة أخرى (V2V)، وهو ما يمثل حلاً مبتكرًا لمشكلة القلق من نفاد البطارية في المناطق النائية. تعمل هذه التقنية عبر كابلات ذكية تسمح بنقل الطاقة بين المركبات بـسرعة عالية وكفاءة ممتازة، مما يجعل السيارات الكهربائية أكثر استقلالية عن محطات الشحن التقليدية ويساهم في تعزيز انتشارها بين المستهلكين مساهمة فعالة.

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

​في تحول استراتيجي ذكي، بدأت شركة فورد الأمريكية في تصنيع طرازات محددة داخل الولايات المتحدة مخصصة للتصدير المباشر إلى السوق الصيني، في محاولة منها لتعزيز مبيعاتها الدولية ومواجهة التباطؤ الاقتصادي. تهدف هذه الخطوة إلى استغلال خبرات التصنيع الأمريكية في تلبية احتياجات المستهلك الصيني الذي يفضل السيارات الفاخرة وذات القدرات الخاصة، مما يفتح لـفورد طريقًا جديدًا للنمو بعيدًا عن الضغوط التنافسية المحلية.

أخبار السيارات استدعاء BMW هيونداي توسان 2026 شحن سيارات كهربائية فورد تويوتا RAV4

