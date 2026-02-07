أخبار السيارات| استدعاء ماركات عالمية بسبب عيوب خطيرة.. وهيونداي تطلق توسان الجديدة

نشر موقع صدى البلد، أخبارًا عن السيارات تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​تستعد سيارة هيونداي توسان موديل 2026 لتقديم دخولًا قويًا في فئة الـ SUV المدمجة، حيث تهدف لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5 عبر توفير تقنيات داخلية متطورة ومساحات تخزين أكبر. تعتمد توسان على تصميم جريء ومحركات هجينة متطورة تمنحها أفضلية في استهلاك الوقود، مما يضعها كـخيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن التوازن بين الأناقة والعملية في ظل منافسة شرسة تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

​تواجه كبرى شركات السيارات العالمية موجة استدعاءات هي الأضخم مؤخرًا، حيث سجلت ماركات شهيرة مثل BMW وفورد وتويوتا عيوبًا مصنعية شملت ملايين المركبات حول العالم. تركزت هذه الاستدعاءات حول مشكلات في الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل، ومخاطر اندلاع حرائق في المحركات، مما يفرض تحديًا كبيرًا على الشركات لضمان سلامة عملائها والحفاظ على سمعتها في سوق بات يراقب معايير الجودة مراقبة دقيقة جدًا.

​أعلنت شركة بي إم دبليو عن استدعاء رسمي يشمل أكثر من 87,000 سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل فني في محرك التشغيل (الستارتر) قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل خطير. يحذر الخبراء من أن استمرار محاولة تشغيل السيارة في حال وجود عطل قد يسبب حريقًا داخل غرفة المحرك، مما دفع الشركة لمطالبة الملاك بزيارة مراكز الخدمة فورًا لاستبدال الجزء التالف مجانًا لضمان حماية المركبة حماية تامة.

​شهد عالم الطاقة النظيفة ظهور تقنية ثورية تتيح شحن سيارة كهربائية من سيارة أخرى (V2V)، وهو ما يمثل حلاً مبتكرًا لمشكلة القلق من نفاد البطارية في المناطق النائية. تعمل هذه التقنية عبر كابلات ذكية تسمح بنقل الطاقة بين المركبات بـسرعة عالية وكفاءة ممتازة، مما يجعل السيارات الكهربائية أكثر استقلالية عن محطات الشحن التقليدية ويساهم في تعزيز انتشارها بين المستهلكين مساهمة فعالة.

​في تحول استراتيجي ذكي، بدأت شركة فورد الأمريكية في تصنيع طرازات محددة داخل الولايات المتحدة مخصصة للتصدير المباشر إلى السوق الصيني، في محاولة منها لتعزيز مبيعاتها الدولية ومواجهة التباطؤ الاقتصادي. تهدف هذه الخطوة إلى استغلال خبرات التصنيع الأمريكية في تلبية احتياجات المستهلك الصيني الذي يفضل السيارات الفاخرة وذات القدرات الخاصة، مما يفتح لـفورد طريقًا جديدًا للنمو بعيدًا عن الضغوط التنافسية المحلية.