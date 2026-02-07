قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التموين: جهاز مستقبل مصر جهاز وطني تملكه الدولة
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 7-2-2026..950 جنيه زيادة جديدة
الجرام بـ 23 مليون يورو.. ما هو أغلى معدن في العالم؟
الصحة: لم تُسجَّل أي حالة تبرع بأعضاء من متوفين حتى الآن.. والقبول المجتمعي التحدي الأكبر
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
تقى الجيزاوي

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها صورًا جديدة من كواليس حلقتها ببرنامج “شارك تانك” عبر حسابها بموقع انستجرام ، وجاءت بتعليق: “جولة واحدة أخرى” ، ويأتي هذا المنشور بالتزامن مع تصريحات الفنانة مها نصار الأخيرة عنها التى تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، والتى كشفت من خلالها خلافهما فى كواليس مسلسل “مناعة” المنتظر عرضه فى ماراثون رمضان 2026.

وكانت نشرت الفنانة مها نصار تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام توضح فيه سبب خلافها مع هند صبري أثناء تصوير مسلسل “مناعة”. 

وقالت مها نصار : أنا ممكن أسامحك علي سواد قلبك، وغيرتكوحقدك لأن دا يخصك لوحدك، لكن تتطاول عليا وتردحيلي قدام الناس وتحاولي طول الوقت تقل مني وتكسرني وتقل أدبك عليا مستحيل أسامحك عليه أبدًا مهما كانت النتيجة.

وأضافت مها نصار: مع العلم أني اشتكيت لكل الناس وبقالي أكثر من شهرين ساكتة والكل عمل نفسه مش واخد باله، أنا مليش في كلمة كل عيش، وأعمل نفسك مش واخد بالك، لأن العيش من غير كرامة قلة قيمة.

وبالرغم أن مها نصار قررت ان تحذف المنشور ، لكن تجاهلت الفنانة هند صبري هذه التصريحات ولم يعلق احد من الطرفين على الأمر مجددًا حتى الأن.

بوستر مسلسل مناعة 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “مناعة” البوستر الرسمي من بطولة الفنانة هند صبري وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى ٢٠٢٦.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

هند صبري مها نصار مسلسل “مناعة” ماراثون رمضان 2026 أبطال مسلسل مناعة

