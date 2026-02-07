قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مها نصار تحذف منشور مهاجمتها للفنانة هند صبري.. تفاصيل

مها نصار
مها نصار
أحمد إبراهيم

قررت الفنانة مها نصار حذف منشورها الذى هاجمت فيه الفنانة هند صبري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

كانت الفنانة مها نصار نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي توضح فيه سبب خلافها مع هند صبري أثناء تصوير مسلسل “مناعة”.

وقالت مها نصار : أنا ممكن أسامحك علي سواد قلبك، وغيرتك وحقدك لأن دا يخصك لوحدك، لكن تطاولي عليا وتردحيلي قدام الناس وتحاولي طول الوقت تقل مني وتكسرني وتقل أدبك عليا مستحيل أسامحك عليه أبدًا مهما كانت النتيجة.

وأضافت مها نصار: مع العلم أني اشتكيت لكل الناس وبقالي أكثر من شهرين ساكتة والكل عمل نفسه مش واخد باله، أنا مليش في كلمة كل عيش، وأعمل نفسك مش واخد بالك، لأن العيش من غير كرامة قلة قيمة.

بوستر مسلسل مناعة 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “مناعة” البوستر الرسمي من بطولة الفنانة هند صبري وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى ٢٠٢٦.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

مها نصار الفنانة مها نصار الفنانة هند صبري هند صبري مسلسل "مناعة"

