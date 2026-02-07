العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف

سقط عدد من القتلى و الجرحى، اليوم السبت، جراء مشاجرة في أحد المقاهي وسط محافظة النجف الأشرف بالعراق، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

و أفادت القناة الرابعة العراقية، بأنه على إثر مشاجرة في مقهى وسط النجف، قُتل عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون، فيما لا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن.

و في وقت سابق، كشفت السفارة الأمريكية في العراق، يوم السبت عن وقوع تفجير داخل مركز الدعم الدبلوماسي التابع لها في بغداد، مؤكدة أن تفجير مسيطر عليه، وأنها أبلغت السلطات العراقية بالحادث.

وأوضحت سفارة واشنطن ببغداد، أن التفجير جرى صباح السبت داخل مركز الدعم الدبلوماسي التابع لها في بغداد، مشيرة إلى أن المنشأة ذات طابع دبلوماسي، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة التفجير أو أسبابه.

ولم يتضمن البيان الصادر من السفارة الأمريكية أي معلومات بشأن وقوع أضرار بشرية أو مادية، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات العراقية بشأن الحادث.

ويتزامن التفجير مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الحشود العسكرية الأمريكية قرب إيران.