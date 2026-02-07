رئيس الوزراء المجري: تلقيت دعوة لحضور اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن بعد أسبوعين

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع "مجلس السلام" الخاص بغزة، والذي سيعقد في واشنطن بعد أسبوعين.

وفي وقت سابق ، أفادت تقارير موقع "أكسيوس" السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم دعوة مجلس السلام بغزة لعقد أول اجتماع له، المقرر في 19 فبراير الجاري، مع توقع أن يُعقد الاجتماع في واشنطن.

وأشار الموقع، إلى أن الاجتماع سيركز على إعادة إعمار قطاع غزة، كما أشار إلى قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشاركة في المجلس.

وأكد مسؤول أميركي، أن هذا الاجتماع سيكون أول مؤتمر لمجلس السلام بغزة، بالإضافة إلى كونه مناسبة لجمع التبرعات لدعم جهود إعادة الإعمار، ويتوقع البيت الأبيض أن يسهم في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التسوية في القطاع.

ووقع ممثلو 19 دولة على ميثاق "مجلس السلام" في 22 يناير الماضي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فيما انضمت دول أخرى لاحقاً إلى المجلس.

ويهدف مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس ترامب بشكل دائم، إلى الإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار في غزة، ويضم شخصيات أميركية بارزة وممثلين عن دول إقليمية ودولية.