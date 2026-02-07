جيش الاحتلال يكثف هجماته على جنوب قطاع غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على غزة مركزا هجماته على المناطق الجنوبية في القطاع ، باستخدام الطائرات المسيرة والقصف المدفعي.



وأطلق جيش الاحتلال النار بشكل مكثف على جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن القصف المدفعية يتواصل في أنحاء متفرقة، خاصة في المناطق المحاذية لتمركز آليات الاحتلال العسكرية.



ومنذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 2000 مواطن، جراء أكثر من 1500 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.