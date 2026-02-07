لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

شهدت قرية الرحمانية بقنا، لحظات عصيبة، أثناء تشييع جثمانى شاب وعمه إلى مقابر الأسرة بالقرية، وسط حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الأصدقاء والمقربين أثناء توديع الراحلين.

المأساة بدأت بمصرع عبدالفتاح على محمد، أسفل عجلات قطار بنطاق قرية الرحمانية بنجع حمادى، ما ترك حالة من الحزن والأسى بين أبناء القرية، لكن الصدمة كانت أكبر لابن الأخ علاء فتحى على محمد، والذى تلقى الخبر كالصاعقة.

لم يمضى من الوقت أكثر من ساعة، حتى سقط ابن الأخ ماشيا عليه على الأرض، ليفاجىء الجميع بأنه غادر الحياة، ليلحق بعمه وتتحول الفاجعة إلى فاجعتين، ويتم تأخير دفن جثمان العم ليرافق جثمان ابن الأخ فى مشهد جنائزى مهيب.

مشاهد الحزن لم تقتصر على الأسرة والمقربين، لكنها تجاوزت ذلك إلى أهالى القرية، الذين تربطهم بالراحلين علاقات طيبة، تؤكد أخلاقهم الطيبة وسيرتهم العطرة بين الأهالى.

بدورها تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى إلى سرادقات عزاء تنعى الراحلين، وتدعوا لهما بخالص الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان على فراقهم.