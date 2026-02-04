أخبار قنا: إغلاق مركز تجميل مخالف.. ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر بنجع حمادى.. وإنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، مديرية الطب البيطري تنجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة، إزالة مخالفات بناء بمساحة 5162مترًا في نجع حمادي ضمن الموجه 28 ، مكتبة مصر العامة تطلق 20 برنامجًا تدريبيًا وثقافيًا خلال إجازة نصف العام، غلق مركز تجميل مخالف ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر في نجع حمادى، المحافظ يوجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة لمبادرة 100مليون شجرة، وعي شبابنا..أمننا القومى.. ندوة للشباب والرياضة بمجمع إعلام قنا، إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب.





بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة

نفذت مديرية الطب البيطري بقنا، حملة موسعة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، بإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير عام المديرية، تمكنت خلالها من تحصين 86 كلباً ضالاً.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بقنا، بأن الجهود الميدانية أسفرت عن تحصين 86 كلباً بمناطق حيوية مختلفة، مع استمرار أعمال الرصد والتحصين في باقي الأحياء والمناطق، لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وتوفير بيئة آمنة للأهالي.

ضمن الموجه 28.. إزالة مخالفات بناء بمساحة 5162مترًا في نجع حمادي



أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن جهود المحافظة مستمرة في أعمال التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وشدد محافظ قنا، على أن ملف التعديات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما يمثله من أهمية في حماية الأمن الغذائي وصون مقدرات الأجيال القادمة، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتطبيقًا لسيادة القانون.



مكتبة مصر العامة بقنا تطلق 20 برنامجًا تدريبيًا وثقافيًا خلال إجازة نصف العام



وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، باستمرار دعم الفعاليات الثقافية والأنشطة الإبداعية، وتوعية الطلاب والشباب في جميع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في عقول النشء، لما يمثله من ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد محافظ قنا بالجهد المبذول من مكتبة مصر العامة بقنا، ومواصلتها دورها التوعوي، من خلال تقديم حزمة من التدريبات والبرامج والفعاليات المتنوعة، التي تصقل مهارات الطلاب، وتنمي مهاراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى إعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.





غلق مركز تجميل مخالف ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر في نجع حمادى

أسفرت حملة مكبرة بالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، وإدارة العلاج الحر، والأجهزة التنفيذية والمعنية، عن رصد تجاوزات جسيمة بمركز تجميل بمركز نجع حمادى.

وأوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام إدارة شئون البيئة بمحافظة قنا، بأن الحملة رصدت تجاوزات مزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم وجود تعاقد رسمي للتخلص من المخلفات الطبية الخطرة، مما يشكل خطرًا بيئيًا، بالإضافة إلى ضبط كميات من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية.

محافظ قنا يوجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة لمبادرة 100مليون شجرة



وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأكد محافظ قنا، أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان زراعة الأشجار في المناطق المستهدفة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

وعي شبابنا..أمننا القومى.. ندوة للشباب والرياضة بمجمع إعلام قنا



عقد مجمع إعلام قنا، ندوة حول "أبعاد الأمن القومى" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا، ضمن فعاليات الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومى المصرى، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار “وعي شبابنا.. أمننا القومي”.



استهدفت الندوة النشء والشباب لتوعيتهم بأبعاد الأمن القومى المصرى، وتحصين عقولهم ضد الأفكار الهدامة وتوضيح دورهم كحائط صد في حماية مقدرات الوطن، وتضمنت عرض عدد من الأفلام التسجيلية.

إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا



أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، توقيع أول بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في استخلاص خام الذهب، لإنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص خام الذهب، وذلك لاستغلال موارد المحافظة بالطريقة المثلى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الوطنية المصرية العاملة في المجال، لإنشاء منطقة لاستخلاص الذهب، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٤٩٠ فدان في منطقة العقب بقوص، لاستخلاص خام الذهب، وأنه جارٍ العمل على إنشاء سور في الموقع، وبعدها سيتم التعاقد مع الدهابة لبدء العمل بشكل قانوني.

