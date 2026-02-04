قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال
«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو
رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور
وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور
حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع
نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان
خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو
حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية
عماد الدين حسين: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك
عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: إغلاق مركز تجميل مخالف.. ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر بنجع حمادى.. وإنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب

تحصين الكلاب الضالة
تحصين الكلاب الضالة
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، مديرية الطب البيطري تنجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة، إزالة مخالفات بناء بمساحة 5162مترًا في نجع حمادي ضمن الموجه 28 ، مكتبة مصر العامة تطلق 20 برنامجًا تدريبيًا وثقافيًا خلال إجازة نصف العام، غلق مركز تجميل مخالف ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر في نجع حمادى، المحافظ يوجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة لمبادرة 100مليون شجرة، وعي شبابنا..أمننا القومى.. ندوة للشباب والرياضة بمجمع إعلام قنا، إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب.

 

بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة

نفذت مديرية الطب البيطري بقنا، حملة موسعة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، بإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير عام المديرية، تمكنت خلالها من تحصين 86 كلباً ضالاً.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بقنا، بأن الجهود الميدانية أسفرت عن تحصين 86 كلباً بمناطق حيوية مختلفة، مع استمرار أعمال الرصد والتحصين في باقي الأحياء والمناطق، لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وتوفير بيئة آمنة للأهالي.

ضمن الموجه 28.. إزالة مخالفات بناء بمساحة 5162مترًا في نجع حمادي
 

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن جهود المحافظة مستمرة في أعمال التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وشدد محافظ قنا، على أن ملف التعديات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما يمثله من أهمية في حماية الأمن الغذائي وصون مقدرات الأجيال القادمة، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتطبيقًا لسيادة القانون.
 

مكتبة مصر العامة بقنا تطلق 20 برنامجًا تدريبيًا وثقافيًا خلال إجازة نصف العام


وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، باستمرار دعم الفعاليات الثقافية والأنشطة الإبداعية، وتوعية الطلاب والشباب في جميع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في عقول النشء، لما يمثله من ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد محافظ قنا بالجهد المبذول من مكتبة مصر العامة بقنا، ومواصلتها دورها التوعوي، من خلال تقديم حزمة من التدريبات والبرامج والفعاليات المتنوعة، التي تصقل مهارات الطلاب، وتنمي مهاراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى إعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.


 

غلق مركز تجميل مخالف ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر في نجع حمادى

أسفرت حملة مكبرة بالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، وإدارة العلاج الحر، والأجهزة التنفيذية والمعنية، عن رصد تجاوزات جسيمة بمركز تجميل بمركز نجع حمادى.

وأوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام إدارة شئون البيئة بمحافظة قنا، بأن الحملة رصدت تجاوزات مزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم وجود تعاقد رسمي للتخلص من المخلفات الطبية الخطرة، مما يشكل خطرًا بيئيًا، بالإضافة إلى ضبط كميات من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية.

محافظ قنا يوجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة لمبادرة 100مليون شجرة


وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأكد محافظ قنا، أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان زراعة الأشجار في المناطق المستهدفة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

وعي شبابنا..أمننا القومى.. ندوة للشباب والرياضة بمجمع إعلام قنا


عقد مجمع إعلام قنا، ندوة حول "أبعاد الأمن القومى" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا، ضمن فعاليات الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومى المصرى، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار “وعي شبابنا.. أمننا القومي”.
 

استهدفت الندوة النشء والشباب لتوعيتهم بأبعاد الأمن القومى المصرى، وتحصين عقولهم ضد الأفكار الهدامة وتوضيح دورهم كحائط صد في حماية مقدرات الوطن، وتضمنت عرض عدد من الأفلام التسجيلية.

إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا
 

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، توقيع أول بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في استخلاص خام الذهب، لإنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص خام الذهب، وذلك لاستغلال موارد المحافظة بالطريقة المثلى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الوطنية المصرية العاملة في المجال، لإنشاء منطقة لاستخلاص الذهب، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٤٩٠ فدان في منطقة العقب بقوص، لاستخلاص خام الذهب، وأنه جارٍ العمل على إنشاء سور في الموقع، وبعدها سيتم التعاقد مع الدهابة لبدء العمل بشكل قانوني.
 

قنا إغلاق مركز تجميل مستحضرات مجهولة المصدر أول منطقة حرفية لوجستية استخلاص الذهب أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيحة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

محمود حجازي

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| دواء رخيص لمرضى السكري يحمي من العمى.. نوع من الصوصات الشهير يُنقص الوزن ويقي من أمراض القلب

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

بالصور

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

فيديو

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد