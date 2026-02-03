محافظ قنا يوجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة لمبادرة 100مليون شجرة

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأكد محافظ قنا، أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان زراعة الأشجار في المناطق المستهدفة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

وتنفيذًا لهذه التوجيهات، شهد اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، مع اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة.

كما عقد السكرتير العام، اجتماعًا بحضور أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة، وممثلي مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والوحدات المحلية، لمناقشة آليات توزيع الأشجار والبدء الفوري في غرسها بالمواقع المحددة.

واستعرض الاجتماع، موقف التنفيذ الحالي للمبادرة، وجهود الوحدات المحلية في التوسع بزراعة الأشجار ضمن المناطق المستهدفة، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، والحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدن والقرى.

كما ناقش الاجتماع، أعمال توزيع الأشجار الواردة، وأنه سوف يتم توزيع كميات الأشجار على كلا من مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، كدفعة أولى، وذلك حسب الجدول المعد.

وشدد السكرتير العام، على ضرورة زراعة الأشجار فور استلامها مباشرة، لضمان عدم تعرضها للتلف، مع توقيع تفويض رسمي بالاستلام لكل مندوب، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في دعم هذه المبادرة الوطنية لزيادة المساحات الخضراء في مختلف ربوع قنا.