بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
محافظات

محافظ قنا يوجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة لمبادرة 100مليون شجرة

يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأكد محافظ قنا، أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان زراعة الأشجار في المناطق المستهدفة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

وتنفيذًا لهذه التوجيهات، شهد اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، مع اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة.

كما عقد السكرتير العام، اجتماعًا بحضور أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة، وممثلي مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والوحدات المحلية، لمناقشة آليات توزيع الأشجار والبدء الفوري في غرسها بالمواقع المحددة.

واستعرض الاجتماع، موقف التنفيذ الحالي للمبادرة، وجهود الوحدات المحلية في التوسع بزراعة الأشجار ضمن المناطق المستهدفة، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، والحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدن والقرى.

كما ناقش الاجتماع، أعمال توزيع الأشجار الواردة، وأنه سوف يتم توزيع كميات الأشجار على كلا من مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، كدفعة أولى، وذلك حسب الجدول المعد.

وشدد السكرتير العام، على ضرورة زراعة الأشجار فور استلامها مباشرة، لضمان عدم تعرضها للتلف، مع توقيع تفويض رسمي بالاستلام لكل مندوب، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في دعم هذه المبادرة الوطنية لزيادة المساحات الخضراء في مختلف ربوع قنا.

قنا المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة التغيرات المناخية المساحات الخضراء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

جانب من الجولة

رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مشروع سكن مصر ويوجه بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة ورفع كفاءة الطرق

علم السعودية

مدعوما بالطلب المحلي.. القطاع الخاص في السعودية يشهد بداية قوية لعام 2026

صورة تعبيرية

دون الـ47 جنيها.. انخفاض جديد في قيمة الدولار بالبنوك المصرية

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

