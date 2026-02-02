محافظ قنا وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع تطوير كورنيش النيل ومعرض الحرف التراثية

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يرافقه كل من: أنجيلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشروع تطوير "كورنيش النيل" بمدينة قنا، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمشروع، حيث يعد نقلة حضارية للمحافظة.



شارك في الجولة، الوفد المرافق للسفيرة، وفريق عمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأوضح محافظ قنا، بأن الكورنيش ينقسم إلى 6 مناطق متكاملة، صممت لتلبي احتياجات المواطنين والسياح، وتشمل منطقة المطاعم والكافيهات، ومنطقة ألعاب الأطفال Kids Area ، وساحة "حتحور" المخصصة لإقامة الحفلات والمناسبات الثقافية والاجتماعية، بجانب مناطق أخرى مخصصة، وتشمل منطقة الصيد، ومنطقة مخصصة لجلسات تصوير العرائس، والخدمات التجارية، وتضم بازارات وأكشاك لبيع الأطعمة والمشروبات، وأخرى للنشاط السياحي، ومرسى مجهز لاستقبال سفن "النايل كروز".



وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ وسفيرة الاتحاد الأوروبي، معرض الحرف التراثية، والذي يعكس الثراء الثقافي للمحافظة، حيث ضم المعرض مجموعة متميزة من المنتجات التي تشتهر بها المحافظة، منها مشغولات "الفركة" اليدوية، وأواني ومنتجات الفخار والخزف، وتحف مصنوعة من خشب السرسوع، ومنتجات العسل الأسود التي تعد محافظة قنا رائدة في صناعتها.



وأشاد الوفد، بجودة تنفيذ مشروع الكورنيش ومستوى المنتجات التراثية المعروضة، مؤكدين على أهمية هذه المشروعات في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر، ودعم القطاع السياحي والترفيهي بالمحافظة.





