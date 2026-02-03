سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت تقاير وسائل إعلام عالمية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تستهدف هجمات روسية البنية التحتية للطاقة في العاصمة الأوكرانية، و تحلق مقاتلات استراتيجية روسية في الأجواء الأوكرانية.





و أسفر القصف الروسي للبنية التحتية للطاقة الأوكرانية عن تعطيل أنظمة التدفئة المركزية شرقي العاصمة كييف.

و من جانبه ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العمل مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا يسير "بشكل جيد للغاية".

أضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض "أعتقد أننا نحقق نتائج جيدة للغاية مع أوكرانيا وروسيا. هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها هذا".

ومن جانبها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاثنين نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب طلب إعداد خيارات لتوجيه هجوم سريع وحاسم لإيران.





