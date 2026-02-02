قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
أسماء عبد الحفيظ

يُعد الثوم من المكونات الأساسية في المطبخ العربي، فلا تكاد تخلو وصفة من نكهته القوية ورائحته المميزة. لكن رغم فوائده الكثيرة وطعمه الذي لا يُستغنى عنه، تظل عملية تقشيره من أكثر المهام المزعجة لربات البيوت والطهاة على حد سواء. فالقشرة تلتصق بالأصابع، والرائحة تبقى لفترة طويلة، وقد يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا غير مبررين. 

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
 

لكن الشيفات المحترفين لديهم دائمًا حلول ذكية وبسيطة. في هذا المقال، نستعرض 3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود، وبطرق عملية وسريعة يستخدمها محترفو الطهي.

الحيلة الأولى: الضغط بالسكين

تُعد هذه الطريقة من أشهر وأسهل الحيل التي يعتمد عليها الشيفات داخل المطابخ الاحترافية. كل ما عليك فعله هو وضع فص الثوم على لوح التقطيع، ثم استخدام الجانب المسطح من السكين للضغط عليه ضغطة خفيفة.

الضغط يؤدي إلى تشقق القشرة فورًا، مما يجعل نزعها في ثوانٍ دون عناء. هذه الطريقة لا توفر الوقت فقط، بل تساعد أيضًا على إطلاق الزيوت الطبيعية داخل الثوم، مما يعزز نكهته عند الطهي، خاصة في الوصفات التي تعتمد على التشويح السريع.

نصيحة الشيفات: لا تضغطي بقوة زائدة حتى لا يتحول الفص إلى معجون إذا كنتِ بحاجة إليه صحيحًا أو مقطعًا.

الحيلة الثانية: رجّ الثوم في برطمان

إذا كنتِ بحاجة إلى تقشير كمية كبيرة من الثوم دفعة واحدة، فهذه الحيلة مثالية. ضعي فصوص الثوم غير المقشرة داخل برطمان زجاجي أو علبة محكمة الغلق، ثم أغلقيها جيدًا وابدئي في رجّها بقوة لمدة 20 إلى 30 ثانية.

الاحتكاك الناتج عن الرجّ يجعل القشرة تنفصل تلقائيًا عن الفصوص، وعند فتح البرطمان ستجدين الثوم مقشرًا تقريبًا وجاهزًا للاستخدام.

ميزة هذه الطريقة:

موفرة للوقت

لا تترك رائحة قوية على اليدين

مثالية لتحضير كميات كبيرة للتخزين أو الطبخ السريع

الحيلة الثالثة: النقع في الماء الدافئ

من الحيل الذكية التي يعتمد عليها بعض الشيفات، خاصة عند التعامل مع الثوم الجاف أو القديم، نقع فصوص الثوم في ماء دافئ لمدة 5 إلى 10 دقائق. بعد النقع، تصبح القشرة لينة وسهلة الإزالة، ويمكن نزعها دون أي مقاومة.

هذه الطريقة مناسبة جدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد أو لا يفضلون الضغط أو الفرك القوي. كما أنها تحافظ على شكل فص الثوم سليمًا، وهو أمر مهم في بعض الوصفات.

تنبيه مهم: لا تطيلي مدة النقع حتى لا يفقد الثوم جزءًا من نكهته أو يصبح طريًا أكثر من اللازم.

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
 

لماذا يفضّل الشيفات هذه الحيل؟

الشيف المحترف يبحث دائمًا عن السرعة والكفاءة دون التأثير على جودة المكونات. تقشير الثوم بسرعة يعني وقتًا أقل في التحضير، ونكهة أفضل في الطبق النهائي. كما أن هذه الحيل تقلل من الفوضى داخل المطبخ وتحافظ على نظافة اليدين وأدوات الطهي.

الثوم تقشير الثوم 3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود 3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود على طريقة الشيفات المحترفين

