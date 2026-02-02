تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

كشف تقرير حديث صادر عن وكالة Focus2Move الأمريكية المتخصصة في تحليل أسواق السيارات عالميا، عن الأداء القوي لسوق السيارات المصري خلال عام 2025، مسلطا الضوء على الطراز الأكثر مبيعا بين سيارات الركوب.

وأوضح التقرير المعتمد على قواعد بيانات GAD العالمية لإحصاءات السيارات، أن السوق المصري شهد انتعاشا ملحوظا العام الماضي، حيث قفزت المبيعات الإجمالية بنسبة 53.4% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بتحسن مناخ الاستثمار وارتفاع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين.

وبحسب الوكالة الأمريكية، تصدرت نيسان صني قائمة سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر مبيعا في مصر خلال الأشهر الاثني عشر من عام 2025، بعد أن سجلت معدل نمو بلغ 79.3% على أساس سنوي، لتؤكد مكانتها كواحدة من أنجح السيارات العائلية الاقتصادية في السوق المحلي.

وتجمع نيسان صني داخل المصانع المحلية التابعة للشركة اليابانية في مصر، ما ساهم في تعزيز توافرها واستقرار أسعارها نسبيا مقارنة بمنافساتها.

وتتوفر نيسان صني موديل 2026 بأربع فئات تجهيز، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 108 أحصنة، متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات.

وتتسارع السيارة نيسان صني من الثبات إلى 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 6.9 لتر لكل 100 كم، وسرعة قصوى تصل إلى 178 كم/س.

من حيث الأبعاد، تأتي السيارة نسيان صني بطول 4.425 مم، وعرض 1.695 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.600 مم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 490 لترا، وتطرح بعجلات قياس 15 بوصة.

وعلى صعيد السلامة والتجهيزات، تتوفر السيارة بوسائد هوائية أمامية، وأنظمة ABS وEBD، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، إلى جانب شاشة لمس 7 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي، وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية، ونظام تشغيل المحرك دون مفتاح.

أما عن سعر السيارة الرسمي فتبدأ من 645 ألف جنيه للفئة ذات ناقل الحركة اليدوي، و690 ألف جنيه للفئة الأوتوماتيك الأولى، و745 ألف جنيه للفئة الثانية، وصولا إلى 795 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.