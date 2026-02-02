شاهد | 3 سيارات بوجاتي بوليد على جليد سانت موريتز

كشفت شركة بوجاتي عن 3 إصدارات من بوجاتي بوليد، وتنتمي بوليد لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وظهرت تلك الإصدارات خلال استعراض علي جليد والمسطحات المتجمدة في سانت موريتز السويسرية .

سيارات بوجاتي بوليد السوبر كار الخارقة

محرك بوجاتي بوليد الخارقة

تحصل سيارة بوجاتي بوليد علي قوتها من محرك 16 سلندر سعة 8000 سي سي، وتنتج قوة 1578 حصان، وبها عزم دوران 1600 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 500 كم/ساعة .

مواصفات بوجاتي بوليد

سيارات بوجاتي بوليد السوبر كار الخارقة

تم صناعة هيكل سيارة بوجاتي بوليد من ألياف الكربون لتعزيز خفة الوزن والصلابة، وتظهر بتصميم عدواني، وبها مكابح كربونية (Carbon Brakes) عالية الأداء مصممة خصيصاً للسباقات، وبها إطارات ميشلان الملساء (Slick Tyres).

وجدير بالذكر ان إنتاج سيارة بوجاتي بوليد اقتصر على 40 سيارة فقط لعملاء مختارين حول العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية للسيارات الثلاث في أكثر من 12 مليون دولار أمريكي ، أى ما يعادل 45 مليون ريال سعودي .

سيارات بوجاتي بوليد السوبر كار الخارقة

الفعالية شهدت حضور كريستيان فون كوينيجسيج مع أسطول من سيارات كوينيجسيج يسكو و كوينيجسيج أجيرا السويدية الخارقة والنادرة، بجانب حضور ماتي ريماك المدير التنفيذي لـ شركة بوجاتي ريماك، لمراقبة أداء وحوشه على الجليد.

سيارات بوجاتي بوليد السوبر كار الخارقة

تاريخ شركة بوجاتي في صناعة السيارات

تأسست شركة بوجاتي عام 1909 على يد إيتوري بوجاتي في مولشيم بفرنسا، واشتهرت بدمج الفن بالهندسة الدقيقة لإنتاج سيارات سباق وفاخرة فائقة السرعة.

سيارات بوجاتي بوليد السوبر كار الخارقة

ورغم النجاحات المبكرة والازدهار في الثلاثينيات، ولكن الشركة تعثرت بعد الحرب العالمية الثانية وتوقفت مؤقتاً، وتم إحياء العلامة لاحقاً لتصبح جزء من مجموعة فولكس فاجن عام 1998، وأنتجت أيقونات السرعة فيرون و شيرون، وتعرف بوجاتي حالياً بإنتاج عدد محدود جداً من السيارات الخارقة ذات الأداء الخيالي والحرفية اليدوية العالية.