قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخشى اتفاقا ناقصا مع إيران أكثر من الحرب الشاملة
كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض
سفير أمريكا بتركيا: السلام في المنطقة غير ممكن.. الأنبياء والحملات الصليبية لم يستيطعوا فعل ذلك
دعاء الفجر 14 شعبان.. ردّد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

حكيم الزياش
حكيم الزياش
ميرنا محمود

أنتقد نجم الوداد حكيم زياش  التحكيم في مباراة التي جمعت فريقة بفريق مانيما ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب حكيم زياش: مرحبًا بكم في أفريقيا!! حيث تعطي حارس المرمى الإنذار الثاني ،ثم تتصرف كأنك أعطيته للمدافع هذا مستوى التحكيم .

في مباراة مانيما الكونغولي والوداد المغربي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية، شهدت المباراة حادثة تحكيمية غريبة أثارت الكثير من الجدل والدهشة بين الجماهير.

في لحظة مثيرة للجدل، احتسب الحكم بطاقة صفراء ضد حارس مرمى فريق مانيما بعد تدخل مثير للجدل داخل منطقة الجزاء.

لكن المفاجأة كانت عندما تذكر الحكم فجأة أن حارس مرمى مانيما قد نال بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، وهو ما كان سيؤدي إلى طرده بالبطاقة الحمراء وفقًا لقوانين اللعبة.

لكن ما حدث بعد ذلك كان أكثر غرابة! فبعد لحظة من التفكير، تراجع الحكم عن قراره بشكل مفاجئ، وبدلاً من منح البطاقة الصفراء الثانية للحارس، قرر إعطاؤها إلى مدافع آخر من فريق مانيما كان بعيدًا تمامًا عن مكان اللقطة!

خسر فريق الوداد المغربي، أمام منافسه مانيما يونيون الكونغولي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حكيم زياش الوداد ومانيما الكونفدرالية الإفريقية مباراه الوداد و مانيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

نشات الديهي

الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بطلبة الأكاديمية العسكرية

الذهب

عضو شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

عمرو أديب

عمرو أديب: أكره الروبلوكس.. وأشيد بقرار وقف تداولها في مصر

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد