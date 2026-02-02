مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أنتقد نجم الوداد حكيم زياش التحكيم في مباراة التي جمعت فريقة بفريق مانيما ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب حكيم زياش: مرحبًا بكم في أفريقيا!! حيث تعطي حارس المرمى الإنذار الثاني ،ثم تتصرف كأنك أعطيته للمدافع هذا مستوى التحكيم .

في مباراة مانيما الكونغولي والوداد المغربي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية، شهدت المباراة حادثة تحكيمية غريبة أثارت الكثير من الجدل والدهشة بين الجماهير.

في لحظة مثيرة للجدل، احتسب الحكم بطاقة صفراء ضد حارس مرمى فريق مانيما بعد تدخل مثير للجدل داخل منطقة الجزاء.

لكن المفاجأة كانت عندما تذكر الحكم فجأة أن حارس مرمى مانيما قد نال بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، وهو ما كان سيؤدي إلى طرده بالبطاقة الحمراء وفقًا لقوانين اللعبة.

لكن ما حدث بعد ذلك كان أكثر غرابة! فبعد لحظة من التفكير، تراجع الحكم عن قراره بشكل مفاجئ، وبدلاً من منح البطاقة الصفراء الثانية للحارس، قرر إعطاؤها إلى مدافع آخر من فريق مانيما كان بعيدًا تمامًا عن مكان اللقطة!

خسر فريق الوداد المغربي، أمام منافسه مانيما يونيون الكونغولي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.