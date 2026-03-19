الأم المثالية بالقليوبية .. رحلة صمود تُتوَّج بتفوق علمي مُشرّف لأبنائها

قدم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خالص التهاني والتقدير للسيدة أشكار زغلول السيد، الموظفة بإدارة جامعة بنها، بمناسبة فوزها بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة القليوبية لعام 2026، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا التكريم يُجسد قصة كفاح استثنائية ونموذجًا مُلهمًا للأم المصرية.



وتعود تفاصيل هذه الرحلة الإنسانية إلى مطلع التسعينيات، حيث واجهت السيدة أشكار اختبارًا بالغ القسوة بإصابة ابنتها بسرطان العظام في سن مبكرة، لتبدأ معها رحلة علاج شاقة وطويلة، كرّست خلالها الأم حياتها بالكامل لرعاية ابنتها، متنقلة بين المستشفيات وملازمة لها في أدق تفاصيل العلاج، في مشهد يعكس أسمى معاني الصبر والتضحية.

وامتدت هذه التضحيات لتصل إلى الإقامة الكاملة داخل معهد ناصر لعدة سنوات متواصلة، لم تترك خلالها ابنتها، وظلت السند الأول والداعم الرئيسي لها حتى تجاوزت محنتها، دون أن تسمح للمرض بأن يكون عائقًا أمام طموحها العلمي، لتتوج الابنة هذا الكفاح بالحصول على ليسانس الآداب قسم إعلام بتقدير امتياز، ثم درجة الماجستير، وتعمل حاليًا مدرسًا مساعدًا بجامعة بنها الأهلية.

وفي الوقت ذاته، لم تغفل الأم عن دورها في رعاية ابنها الأكبر، الذي واصل مسيرته العلمية بنجاح لافت، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، ويشغل حاليًا وظيفة مدرس بكلية الآداب جامعة بنها، ليعكس الأبناء ثمرة هذا العطاء الممتد والإصرار الاستثنائي.

وأشاد محافظ القليوبية بدور وزارة التضامن الاجتماعي في إبراز هذه النماذج المشرفة، مؤكدًا أن قصة السيدة أشكار زغلول تمثل مصدر فخر للمحافظة، ونموذجًا يُحتذى به في الإصرار والعطاء، داعيًا الله أن يديم عليها الصحة والعافية، وأن يبارك في أبنائها الذين رفعوا اسم القليوبية في المجال العلمي.