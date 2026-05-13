الأهلي يقترب من ضم خالد عوض ظهير أيمن طلائع الجيش .. فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن النادي الاهلي اقترب من التعاقد مع خالد عوض، الظهير الأيمن لنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع خالد عوض، ظهير أيمن طلائع الجيش، حيث وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة مع اللاعب وناديه خلال الفترة الحالية، في إطار خطة تدعيم الفريق قبل الموسم الجديد.

وأشار “أضا” إلى أن الصفقة تتوقف حاليًا على انتهاء منافسات الدوري وحسم قائمة الراحلين داخل طلائع الجيش، خاصة أن النادي يرغب في التعاقد مع بديلين إلى جانب الحصول على مقابل مالي مناسب.

وذكر محمد أضا أن اللاعب يتمسك بعرض الأهلي وينتظر الوصول إلى اتفاق نهائي لإتمام الصفقة.