«الحديدي»: شخصية الأهلي ظهرت أمام الزمالك وإنبي.. و«توروب» لا يصلح للاستمرار

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز الأهلي على الزمالك وإنبي لا يمكن اعتباره مقياسًا كاملًا لنجاح الفريق خلال الموسم الحالي، مشددًا في الوقت نفسه على أن شخصية الأهلي الحقيقية ظهرت خلال المباراتين الأخيرتين.

وقال الحديدي، خلال ظهوره ببرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن المدرب ييس توروب يجب أن يرحل عن تدريب الأهلي، موضحًا أن هناك عددًا من اللاعبين داخل الفريق لا يمتلكون شخصية الأهلي، كما طالب برحيل 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأضاف أن طاهر محمد طاهر يقدم مستويات مميزة مؤخرًا، مؤكدًا أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يضع اللاعب تحت أنظاره، خاصة بعد الأداء القوي الذي ظهر به في آخر مباراتين، وهو المستوى الذي لم يقدمه حتى أثناء وجوده مع المنتخب الأولمبي.

وأشاد "الحديدي" بدور هادي رياض في خط دفاع الأهلي، مؤكدًا أنه يمنح الفريق حالة من الهدوء والاستقرار، كما أثنى على حسين الشحات واصفًا إياه بأنه من أكثر اللاعبين الذين يمتلكون روح إنكار الذات داخل الفريق.

كما طالب نجم الأهلي السابق بمنح الفرصة لـ عمرو الجزار، مؤكدًا أنه قد يصبح نسخة جديدة من وائل جمعة مستقبلًا، فيما أشار إلى أن محمد شكري لم يتمسك بفرصة العودة للأهلي، وأن ياسين مرعي لا يرتقي لمستوى الفريق الأحمر.

واختتم "الحديدي" تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عودة محمد مجدي أفشة ومحمد عبدالله، مشيرًا إلى أن رحلة أليو ديانج مع الأهلي انتهت، متمنيًا التعاقد مع ماتا ماجاسا بدلًا منه، كما وصف خالد عوض ظهير طلائع الجيش بأنه لاعب عصري.