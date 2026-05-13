منع أي رسوم .. اتفاق «أمريكي - صيني» مفاجئ بشأن الملاحة في مضيق هرمز

اتفق مسؤولون كبار في الولايات المتحدة الأمريكية والصين على عدم السماح بفرض أي رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تقاربًا في المواقف بين الجانبين بشأن أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن هذا التفاهم جاء خلال اتصالات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وصينيين، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي، حيث شدد الطرفان على ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم أو قيود على السفن العابرة للمضيق.

ويأتي هذا التطور قبل قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، يُتوقع أن تتناول ملفات الأمن البحري والطاقة، إلى جانب ملف النفوذ الإيراني في المنطقة.

وتشير المعطيات إلى أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط والغاز العالمية، أصبح محورًا لنقاشات دولية متزايدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية ومحاولات بعض الأطراف فرض ترتيبات جديدة على حركة الملاحة فيه.