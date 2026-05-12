إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى أواخر مايو الجاري

ذكرت إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها تفترض أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا فعليًا حتى أواخر مايو الجاري، وأن حركة المرور ستستأنف تدريجيًا اعتبارًا من الشهر المقبل، مما دفعها إلى رفع توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة، حسبما أورد موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، أن يبلغ الآن متوسط سعر بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.88 دولار للجالون هذا العام، بزيادة حوالي 18 سنتًا عن توقعاتها السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وذلك فقًا لتقرير التوقعات الشهرية قصيرة الأجل للطاقة الصادر عن الإدارة.

ورأت إدارة معلومات الطاقة أن حركة المرور عبر مضيق هرمز، التي كانت تمثل قبل الحرب خُمس إمدادات النفط العالمية، لن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع حتى وقت لاحق من هذا العام.

وأدت سيطرة إيران على مضيق هرمز في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، مع تعطل ملايين البراميل يوميًا من صادرات ⁠الطاقة القادمة من الشرق الأوسط ، مما أجج المخاوف من نقص الوقود في جميع أنحاء العالم.

وفي الولايات المتحدة، وصلت أسعار البنزين والديزل وأنواع الوقود الأخرى إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يشكل تحديًا سياسيًا كبيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.