قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاء مكي باكية : رحيل عبدالرحمن أبو زهرة خسارة كبيرة للفن
البابا تواضروس عن خلاف بابا الفاتيكان والرئيس الأمريكي: أنا قائد روحي ولست سياسيا.. والتفاهم ضرورة
أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن التقاضي عن بعد
استعدادا للصيف.. الحكومة تقر خطة تدبير احتياجات الوقود لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة
أحمد موسى: إجراءات استباقية لفيروس هانتا وكل دولة تتخذ خطوات
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
تحركات متباينة للدولار.. وأقل سعر يسجل 52.77 جنيها
تربوي يطالب بعقد امتحانات الثانوية العامة الجمعة لتسهيل قطع الإنترنت ومنع الغش
الكويت تتهم إيران بالمسئولية عن أعمال عدائية وتلوح بحق الدفاع عن النفس
ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران
الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار
هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى أواخر مايو الجاري

استمرار إغلاق مضيق هرمز
استمرار إغلاق مضيق هرمز
أ ش أ

ذكرت إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها تفترض أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا فعليًا حتى أواخر مايو الجاري، وأن حركة المرور ستستأنف تدريجيًا اعتبارًا من الشهر المقبل، مما دفعها إلى رفع توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة، حسبما أورد موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، أن يبلغ الآن متوسط سعر بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.88 دولار للجالون هذا العام، بزيادة حوالي 18 سنتًا عن توقعاتها السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وذلك فقًا لتقرير التوقعات الشهرية قصيرة الأجل للطاقة الصادر عن الإدارة.

ورأت إدارة معلومات الطاقة أن حركة المرور عبر مضيق هرمز، التي كانت تمثل قبل الحرب خُمس إمدادات النفط العالمية، لن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع حتى وقت لاحق من هذا العام.

وأدت سيطرة إيران على مضيق هرمز في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، مع تعطل ملايين البراميل يوميًا من صادرات ⁠الطاقة القادمة من الشرق الأوسط ، مما أجج المخاوف من نقص الوقود في جميع أنحاء العالم.

وفي الولايات المتحدة، وصلت أسعار البنزين والديزل وأنواع الوقود الأخرى إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يشكل تحديًا سياسيًا كبيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

إدارة معلومات الطاقة الإحصائية وزارة الطاقة الأمريكية مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

ترشيحاتنا

صحه دمياط

مكافحة القواقع ضمن خطة الفحص الربيعي الشامل بقرى دمياط

صحه دمياط

بروتوكول بين صحة دمياط والأزهر لتعزيز الوعي بالقضية السكانية

صحه دمياط

7 أجهزة صدمات كهربائية حديثة لدعم وحدات طب الأسرة بدمياط

بالصور

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

الخبز الأبيض يزيد الوزن حتى دون الإفراط في الأكل؟ دراسة تكشف تأثيره الخطير

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد