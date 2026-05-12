في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو من حوارها مع الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، والذي تحدث فيه بتأثر كبير في حديثه عن زوجته الراحلة.

و ظهر "أبو زهرة"، في مقطع الفيديو متأثرًا وهو يتحدث عن زوجته الراحلة «سوسو»، في لحظات إنسانية صادقة كشفت عمق العلاقة بينهما وصدق مشاعره تجاهها.

وخلال الحوار قالت بسمة وهبة: «في وسط الكلام دلوقتي في كلمة أنا لازم أقف عندها حضرتك قولتها عن سوسو، أنا كل مدى بحبها أكتر وهي الله يرحمها»، ليرد عبد الرحمن أبو زهرة قائلاً: «أنا بضعف قدام الحكاية دي».

وعندما سألته: «إزاي؟» أجاب: «لأ لأن عشت معاها 50 سنة كل سنة بحبها أكتر». ثم علّقت قائلة: «إيه الوفاء والحب الجميل ده!»، ليواصل حديثه بتأثر: «لأنها استحملتني، الله.. ده أنا لغاية النهاردة بفتكرها بعيط كما لو كانت ماتت إمبارح وده فات عليها سنتين والله العظيم».

وفي سياق الحديث عن زوجته، قالت بسمة وهبة: «بتحب سوسو لحد النهاردة كل يوم أكتر؟»، فأجاب: «أوه والله.. بكتشف».

وأضافت له: «إنت مثال للزوج الجميل»، ليرد قائلاً: «أنا بكتشف، ده رباب حسين مساعدة حمادة إمام، مخرجة».

ثم أشار إلى موقف إنساني قيل له فيه: «كفاية إنها استحملتك 50 سنة»، معلقًا: «هي عارفاني عصبي فقلت فعلاً كفاية أوي إنها استحملتني 50 سنة»، وتابع بسرد عفوي: «وقالت لأ.. برج الحوت هي عارفة الأبراج وعارفة إن كل الكلام ده يعني أتخانق معاها وفجأة يا سوسو..».

وتواصلت الأجواء الإنسانية والمرحة خلال اللقاء، حيث قالت بسمة وهبة: «كانت بتدلعك تقولك إيه؟ يا عبدو؟ الله..»، ليرد ضاحكًا: «لأ أمي اللي كانت تقولي يا لوزة وأنا صغير». ثم سألته: «طب أنا دلوقتي أقولك يا لوزة ولا يا عبدو؟»، فأجاب: «لا يا عبدو عشان سوسو».

وعندما سألته: «سوسو كانت بتغير عليك؟» قال: «لأ بس متبينش». ثم انتقلت بسمة للسؤال عن أولاده: «حضرتك علاقتك إيه بقى بأولادك؟ سحر ومي وأحمد»، فأجاب: «علاقة طيبة جداً وهم بيحبوني حب لا حدود له وخصوصاً اللي واقف هناك ده، أحمد أبو زهرة.. عامل إيديه شوماخر.. شايل همي بشكل غير طبيعي».

عكست جانبًا نادرًا من حياة الفنان الراحل وعلاقته بعائلته وزوجته

وفي ختام المقطع علّقت بسمة وهبة قائلة: «لأ بس هو ذكي لأنه هيضمن الجنة.. طبعاً..»، ليرد عبد الرحمن أبو زهرة: «أه طبعاً»، في ختام حوار امتزج فيه الحب والوفاء والإنسانية بروح خفيفة عكست جانبًا نادرًا من حياة الفنان الراحل وعلاقته بعائلته وزوجته.

