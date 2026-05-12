إلهام أبو الفتح
طه جبريل
أحمد ماهر: عبد الرحمن أبو زهرة صاحب بصمة كبيرة وتعلم منه أجيال كثيرة

محمود محسن

نعى الفنان أحمد ماهر، الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، قائلا: «ألف رحمة ونور، الأستاذ الكبير صاحب البصمة، من تعلم منه أجيال كُثر. أنا واحد من جيلي اللي تعلمت من أستاذنا عبد الرحمن أبو زهرة هو وجيله ما لم نتعلمه داخل قاعات الأكاديمية.. كم كان رمزاً للوفاء والإخلاص والود والمحبة».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنه يذكر موقفًا إنسانيًا مؤثرًا أثناء تصوير عمل فني في اليونان، قائلاً: «كنا بنعمل مسلسل سوا في اليونان وكان معانا النجم الكبير رحمة الله عليه عبد الله غيث، وأثناء التصوير عبد الله مَرض وكانت حالته بتسوء يوم بعد يوم، مفيش مخلوق وقف جنب عبد الله رحمة الله عليه إلا أبو زهرة، ألف رحمة ونور عليه»، وعلّقت الإعلامية بسمة وهبة على ذلك بقولها: «دي شهادة للتاريخ».

واستكمل الفنان أحمد ماهر حديثه مؤكدًا مكانة الراحل الكبيرة، قائلاً: «لا لا لا، كان نموذج فريد للود والإخلاص والأخوة والزمالة والمحبة. هو كان زميل عبد الله رحمة الله عليهما هما الاتنين في المسرح القومي، لذلك الأستاذ أبو زهرة أحد الأعمدة الشامخة لهذا الصرح العظيم الذي تفخر به مصر، المسرح القومي".

لا يمكن أن نخطئ صوت عبد الرحمن أبو زهرة 

وتابع: "هذا إلى جانب كم تعلمنا منه الالتزام والانضباط، وأهم من كل شيء عشقه لفنه. كان عاشق، كان راهب، كان خفيف الظل، كان كوميديان رائع، لا يمكن أن نخطئ صوت عبد الرحمن أبو زهرة رحمة الله عليه في أي عمل دون أن نراه، بمجرد ما نسمع الصوت نقول ده أبو زهرة.. ألف رحمة ونور على هذه القامة التي تركت أثراً عظيماً في الساحة الفنية المصرية والعربية".

