بسمة وهبة : مشهد وداع عبد الرحمن أبو زهرة لا يليق بقيمة وتاريخ فنان كبير

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن حالة الحزن التي صاحبت رحيل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدة أن هناك كلمات كانت حريصة على قولها قبل استكمال فقرتها عنه، خاصة بعد المشهد المؤثر الذي صاحب لحظة الوداع الأخيرة.

وقالت “وهبة” إن حالة الحزن كانت واضحة بين أبناء جيله وأقاربه وعدد كبير من محبيه، إلا أن مشهد الجنازة حمل في الوقت نفسه غياب عدد من الأشخاص الذين كان من المتوقع حضورهم: "كان يستحق أكتر من كده".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هذا المشهد كان لافتًا ومؤلمًا، خاصة أن الفنان الراحل وقف بجانب كثيرين طوال مشواره الفني: "الحقيقة إن ده بيولد شعور مؤلم وبيترك أثر في نفوس الناس بعد كل هذا العطاء الفني والنجاح والعيش للأضواء".

وأشارت إلى أن غياب بعض الوجوه عن وداع فنان بحجم عبد الرحمن أبو زهرة كان مشهدًا محزنًا للغاية، مؤكدة، أن الفنان الكبير لم يكن مجرد ممثل عابر، بل قيمة فنية وإنسانية كبيرة تركت أثرًا حقيقيًا في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

وتابعت الإعلامية أن رحيل الفنان الكبير لا يعني فقط غياب شخص، وإنما هو رحيل جزء من زمن كامل ارتبط بذكريات الناس وأيامهم، وأضافت: “لما بيرحل فنان كبير زي الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، لا يرحل الشخص فقط ولكن بيرحل جزء من زمن كامل، صوت وملامح وذكريات ارتبطت بأيام الناس بأفراحهم وأحزانهم”، مؤكدة أن مشهد الجنازة المتواضعة وغياب بعض من كان يُفترض أن يردوا له جزءًا من الوفاء “لا يليق بعبد الرحمن أبو زهرة، قيمة وقامة وتاريخ وفن”.

سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن الفنان الحقيقي يبقى بأعماله وفنه حتى بعد الرحيل، موضحة أن أثر الفنان الراحل سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره، وقالت إن الجسد قد يغيب، لكن الفن الحقيقي يبقى حيًا في ذاكرة الناس ومحبتهم وحزنهم الصادق على رحيله.