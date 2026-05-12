بسمة وهبة تنعى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: قامة فنية كبيرة وشخصية عظيمة



تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدة أن رحيله شكّل حالة من الحزن الكبير داخل الوسط الفني وبين جمهوره، لما يمتلكه من تاريخ فني وإنساني كبير.

وقالت بسمة وهبة إن حلقتها كانت عن الفنان الكبير الذي رحل في صمت، مشيرة إلى أنها سبق وقدّمت معه حلقة بعد غياب استمر 100 يوم.



وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها وقت ذهابها للقاء الفنان الراحل لم تكن مصدقة أنها ستقابل قامة كبيرة وقيمة فنية عظيمة مثل عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدة أنها فوجئت بشخصية شديدة العظمة والوقار.



وواصلت: "اتفاجئت إن شخصية الحقيقة عظيمة جدًا، وكلامه أحلى، وقابلني مقابلة في منتهى الوقار واستقبال عظيم"، مشيدة بحالة التواضع الكبيرة التي كان يتمتع بها رغم تاريخه الفني الطويل والمهم.

قدّم أعمالًا مهمة جدًا في تاريخ السينما والدراما المصرية



وأشارت الإعلامية إلى أن الفنان الراحل قدّم أعمالًا مهمة جدًا في تاريخ السينما والدراما المصرية، مؤكدة أن تأثير رحيله كان كبيرًا للغاية: "الحقيقة رحيل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة أثر علينا بشكل كبير جدًا".