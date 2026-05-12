إنعاش استمر 45 دقيقة.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

توفي الفنان عبدالرحمن أبو زهرة ، بعدما أعلن نجله عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بعد رحلة مرض طويلة .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري، أن الفنان تم حجزه منذ فترة في المستشفي وتم تقديم الخدمة الطبية له وتحسنت حاله نسبيا، وخلال الأيام الماضية تعرض الي وعكة صحية .

وأشار المصدر الي أن الساعات الأخيرة في حياة الفنان عبدالرحمن ابو زهرة شهدت مشكلات في عضلة القلب والتنفس حتي قبل الوفاة بحوالي ساعة وتقريبا في تمام الساعة 9.15 مساء بعدما توقفت عضلة القلب ، وتم عمل انعاش قلبي رئوي لمدة ٤٥ دقيقة ولم يحدث استجابة وهو الأمر المتعارف عليه طبيا وتم الاعلان رسميا عن وفاة الفنان في تمام الساعة 10 مساء يوم الاثنين .

