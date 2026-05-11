قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا فرنسا تؤكد ثقة العالم في الدور المصري بالقارة
حريق في مخلفات منور مستشفى صيدناوي بالأزبكية | صور
ناسا تعلن عن مسابقة بجائزة 750 ألف دولار .. اعرف الشروط وموعد التقديم
الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة
غواصات الصواريخ الباليستية.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني
إيران تهدد الولايات المتحدة ضمنيا: سنرد على أي عدوان وسيفاجأون
برلماني: مشاركة السيسي بقمة أفريقيا فرنسا تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية بالقارة
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
رسالة من السفير التركي بالقاهرة إلى بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر
كامل الوزير: الرئيس السيسي حول مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات
شاهد الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة قبل رحيله
ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس .. احمِ نفسك من حر الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. أشهر أعمال المعلم سردينة وصوت سكار الخالد

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
أوركيد سامي

رحل عن عالمنا اليوم منذ قليل  الفنان  القدير  عبد الرحمن أبو زهرة،  بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

وأعلن نجله أحمد عبد الرحمن أبو زهرة خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، بكلمات مؤثرة كشف خلالها عن الجانب الإنساني والخلقي لوالده، مؤكدًا أنه كان صاحب مبادئ ومواقف وإنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون فنانًا كبيرًا.

وقال أحمد في رسالته:
“إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.

وأضاف:
“مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوا له بالمغفرة”.

ولد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في 8 مارس عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، قبل أن يبدأ رحلته داخل المسرح القومي عام 1959، ليقدم بعدها مسيرة فنية ضخمة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والدبلجة.

وعلى مدار عقود طويلة، نجح أبو زهرة في تقديم شخصيات متنوعة جمعت بين الكوميديا والدراما والأدوار التاريخية والاجتماعية، لكنه استطاع أن يترك بصمة خاصة جعلته واحدًا من أكثر الفنانين قربًا من الجمهور.

ويظل دوره الأشهر “المعلم إبراهيم سردينة” في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي علامة فارقة في تاريخه الفني، حيث تحولت الشخصية إلى أيقونة جماهيرية استمرت لسنوات طويلة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبط الجمهور بحكمه الساخرة وطريقته المميزة في الأداء.

ولم يكن “سردينة” فقط هو الشخصية الأبرز في مسيرته، بل ارتبط اسمه أيضًا بصوت “سكار” الشرير الشهير في النسخة العربية من فيلم الأسد الملك، وهو الدور الذي اعتبره كثيرون واحدًا من أعظم أدوار الدبلجة في العالم العربي.

كما قدم الراحل عددًا كبيرًا من الأفلام الناجحة، من أبرزها:
“أرض الخوف”، “النوم في العسل”، “الجزيرة”، “حب البنات”، “طلق صناعي”، “تيتة رهيبة”، “خيال مآتة”، و”أهل الكهف”، إلى جانب مشاركاته المميزة في الدراما الإذاعية التي امتدت لعشرات السنوات.

وفي السينما، اشتهر أبو زهرة بقدرته الفريدة على تقديم أدوار الرجل الصارم والحكيم والشرير والكوميدي في الوقت نفسه، وهو ما ظهر بوضوح في أعمال مثل “أرض الخوف” أمام أحمد زكي، و”النوم في العسل” مع عادل إمام، حيث امتلك حضورًا خاصًا جعله يترك أثرًا قويًا حتى في أدوار المساحة الصغيرة.

كما تألق في الأعمال الإذاعية التي شكلت جزءًا مهمًا من تاريخه، خاصة عبر إذاعة البرنامج الثقافي، وشارك في عشرات المسلسلات الإذاعية المأخوذة عن الأدب العالمي، ليصبح واحدًا من أهم الأصوات في تاريخ الإذاعة المصرية.

وخلال السنوات الأخيرة، تحول الفنان الراحل إلى رمز محبوب لدى الأجيال الجديدة، بعدما أعادت مواقع التواصل الاجتماعي اكتشاف مشاهده وأفيهاته الشهيرة، خاصة من شخصية “المعلم سردينة”، التي أصبحت مصدرًا دائمًا للكوميكس والتعليقات الساخرة.

وفي واحدة من أبرز اللقطات الإنسانية، تواصل الفنان الراحل بنفسه مع أحد الشباب الذي أنشأ صفحة باسم “المعلم سردينة”، معبرًا عن إعجابه بالمحتوى الذي يقدمه، في موقف يعكس تواضعه وقربه من جمهوره رغم تاريخه الفني الكبير.

كما حصل عبد الرحمن أبو زهرة على العديد من التكريمات خلال مشواره، أبرزها تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر عام 2008، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته الفنية الكبيرة.

وبرحيل الفنان الكبير، تفقد الساحة الفنية العربية قامة فنية نادرة، استطاعت أن تجمع بين الموهبة الحقيقية والقيمة الإنسانية، بينما تبقى أعماله وصوته وشخصياته الخالدة حاضرة في وجدان الجمهور العربي لسنوات طويلة قادمة ، ترك بصمة في المسرح و الدراما و السينما 

عبد الرحمن أبو زهرة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

وزير العدل

وزير العدل يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث تعزيز التعاون في مجالات العدالة وسيادة القانون

المتهم

بسبب المصاهرة .. القبض على المتهم بتهديد أسرة بسلاح أبيض في الغربية

المتهم

سرق لاب توب جاره.. القبض على حرامي في الإسكندرية

بالصور

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد