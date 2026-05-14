حقيقة صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله حول صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن جميع السلع الغذائية التي يتم صرفها عبر المنافذ التموينية (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، كاري أون) -بما فيها الزيت- آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، حيث تخضع لعمليات فحص ورقابة صارمة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل طرحها للمواطنين.

تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية على مختلف المنافذ التموينية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وضمان الالتزام بالأسعار المقررة، وعدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلع مجهولة المصدر.