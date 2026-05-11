ضبط 8 أطنان زيت نخيل وسمن و1872 علبة زبادى منتهية الصلاحية يالغربية

تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، من ضبط مخزن غير مرخص للسلع الغذائية بمركز قطور، وبداخله 8 طن زيت نخيل وسمن مجهولة المصدر، و1872 علبة زبادى منتهية الصلاحية.

توجيهات جامعة طنطا

جاء ذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشات الغذائية، طبقا لتعليمات د. طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوجيهات محافظ الغربية اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة سلامة الغذاء

ونفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية بقيادة المهندسة حنان عامر مدير فرع الغربية، حملات رقابية موسعة ومفاجئة على الأسواق، ومنافذ بيع الأغذية، ومصانع التصنيع الغذائي، والمخازن بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضبط السلع الغذائية

وأسفرت الحملات، عن ضبط مخزن غير مرخص بمركز قطور وبداخله تم ضبط ٨ طن زيت نخيل وسمن مجهولة المصدر و١٨٧٢ علبة زبادي منتهية الصلاحية و١٩ كرتونة سناكس منتهية الصلاحية و٧٠ كيس جبنة موزاريلا منتهية الصلاحية ونصف طن بلح يشتبه فى صلاحيته للاستهلاك الأدمى، واتخاذ الإجراءات القانونية .