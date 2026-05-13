قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام في الصاغة؟
وزراء داخلية دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا في الرياض
صدمة بين الأهالي.. فيديو يُظهر تصرفًا خطيرا تجاه الكلاب الضالة في دجلة
مرافعة النيابة العامة بمحاكمة قاتل نجل حارس الجوهرة في بورسعيد
مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول
أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ ليلى بعد إعلان حملها في فتاة: مستنيين لولو الصغيرة
المسجد النبوي الشريف يتهيأ لاستقبال الزوار والمصلين في موسم الحج
إعلام عبري: تركيب شبكات لحماية المواقع الإستراتيجية بالإمارات من الضربات الإيرانية
الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
النيابة تنشر مرافعتها فى قضية «سيدة الشروق» المتهمة بإنهاء حياة أطفالها
مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان
بالأسماء.. مجلس الوزراء يحدد اختصارات نواب وزير الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح حكومي جديد.. “سيد للأدوية” على أبواب البورصة المصرية

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

تلقت البورصة المصرية طلب قيد أسهم شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لـ  قطاع الأعمال العام ضمن السوق الرئيسية، في خطوة تعكس تسارع برنامج الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة بسوق المال.

رأس المال المصدر 

وبحسب إفصاح البورصة، يبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 400 مليون جنيه، موزعًا على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

فحص مستندات القيد

وتقوم البورصة المصرية حاليًا بمراجعة وفحص مستندات الشركة تمهيدًا لعرض ملف القيد على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإدراج الرسمي.

شركة دواء تاريخية

وتعد “سيد للأدوية” إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لـ  قطاع الأعمال العام، وتأسست عام 1947، كما افتتحت مصنعًا للأدوية في أسيوط عام 1962 لتغطية احتياجات محافظات الصعيد.

التصدير لـ40 دولة

وتعتبر الشركة من أبرز شركات صناعة الدواء في مصر، إذ تصدر منتجاتها إلى نحو 40 دولة، ما يعزز فرص نجاح الطرح وجذب المستثمرين إلى قطاع الأدوية في البورصة المصرية.

برنامج الطروحات الحكومية

ويأتي تحرك “سيد للأدوية” ضمن خطة الحكومة لتسريع برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار الإصلاحات الاقتصادية وتنشيط سوق المال.

20 شركة جديدة

وكان هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، قد كشف مؤخرًا عن الانتهاء من حصر شركات حكومية تمهيدًا لقيد 20 شركة بالبورصة، موضحًا أن 12 شركة تم قيدها بالفعل، مع تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت.

قيد 6 شركات حكومية

وخلال أبريل الماضي، وافقت البورصة المصرية على القيد المؤقت لـ6 شركات مملوكة للدولة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق التداولات وجاذبية سوق الأسهم المصرية.

البورصة المصرية شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد سيد لجنة القيد شركة دواء تاريخية سيد للأدوية برنامج الطروحات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

بجوائز تصل إلى مليون جنيه.. انطلاق الموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء

الإحرام للحج

الإفتاء: الإحرام للحج قبل الميقات جائزٌ شرعًا وهو الأفضل في هذه الحالة

الإحرام

حكم الإحرام قبل الميقات ومتى يكون جائزًا؟ ومتى يُستحب الالتزام بالميقات؟.. الإفتاء توضح

بالصور

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد