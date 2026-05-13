طرح حكومي جديد.. “سيد للأدوية” على أبواب البورصة المصرية

تلقت البورصة المصرية طلب قيد أسهم شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لـ قطاع الأعمال العام ضمن السوق الرئيسية، في خطوة تعكس تسارع برنامج الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة بسوق المال.

رأس المال المصدر

وبحسب إفصاح البورصة، يبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 400 مليون جنيه، موزعًا على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

فحص مستندات القيد

وتقوم البورصة المصرية حاليًا بمراجعة وفحص مستندات الشركة تمهيدًا لعرض ملف القيد على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإدراج الرسمي.

شركة دواء تاريخية

وتعد “سيد للأدوية” إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لـ قطاع الأعمال العام، وتأسست عام 1947، كما افتتحت مصنعًا للأدوية في أسيوط عام 1962 لتغطية احتياجات محافظات الصعيد.

التصدير لـ40 دولة

وتعتبر الشركة من أبرز شركات صناعة الدواء في مصر، إذ تصدر منتجاتها إلى نحو 40 دولة، ما يعزز فرص نجاح الطرح وجذب المستثمرين إلى قطاع الأدوية في البورصة المصرية.

برنامج الطروحات الحكومية

ويأتي تحرك “سيد للأدوية” ضمن خطة الحكومة لتسريع برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار الإصلاحات الاقتصادية وتنشيط سوق المال.

20 شركة جديدة

وكان هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، قد كشف مؤخرًا عن الانتهاء من حصر شركات حكومية تمهيدًا لقيد 20 شركة بالبورصة، موضحًا أن 12 شركة تم قيدها بالفعل، مع تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت.

قيد 6 شركات حكومية

وخلال أبريل الماضي، وافقت البورصة المصرية على القيد المؤقت لـ6 شركات مملوكة للدولة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق التداولات وجاذبية سوق الأسهم المصرية.