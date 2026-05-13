منتخب اليد يخسر وديا أمام أيسلندا 30-31

خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام أيسلندا بنتيجة 30-31، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم في الصالة المغطاة لنادي اتحاد الشرطة، في إطار الاستعداد لبطولة العالم المقبلة.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين؛ في ظل امتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين، وظهرت الندية منذ اللحظات الأولى لها؛ في ظل رغبة كل منتخب على تحقيق الفوز.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين الفريقين 14/14.

وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر المشاركين في المعسكر الدولي لشهر مايو، الذي يتخلله مواجهتان وديتان أمام منتخب أيسلندا.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني كلا من:

حراس المرمى:

محمد علي – محمد عصام الطيار _ عبد الرحمن حميد

ظهير أيمن:

يحيى عمر – محسن رمضان – مهاب سعيد

جناح أيمن:

محمد سند – محمد عماد أوكا

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمود عبد العزيز جلدو

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا – بلال مسعود – محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين – أحمد هشام دودو – عبد الرحمن فيصل– نبيل شريف

صانع ألعاب:

يحيى الدرع – أحمد خيري – سيف الدرع