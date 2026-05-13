جورج إلومبي: استضافة مصر للاجتماعات السنوية لـ أفريكسيم بنك تعكس مكانتها الاقتصادية بأفريقيا

أكد الدكتور جورج إلومبي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية الـ 33 للبنك بمدينة العلمين الجديدة يونيو المقبل؛ تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس مكانة مصر كمركز مالي وتجاري إقليمي، ودورها المحوري في دعم التكامل الاقتصادي والتنمية داخل القارة الأفريقية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لاستضافة هذه الاجتماعات.

وقال إلومبي - خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر البنك المركزي المصري- : إن الاجتماعات السنوية، المقرر عقدها خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو المقبل ستشهد مشاركة أكثر من 4000 مشارك من بينهم رؤساء دول وحكومات، ومحافظو بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية واستثمارية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية من أفريقيا ومنطقة الكاريبي وأفريقيا الشتات.

وأشاد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالدور الذي يقوم به محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله وفرق العمل المصرية في الإعداد للحدث، مؤكداً أن التعاون المشترك بين الجانبين يسهم في تنظيم نسخة استثنائية من الاجتماعات السنوية.

وأوضح إلومبي أن الاجتماعات ستُعقد هذا العام تحت محور رئيسي يركز على التجارة البينية الأفريقية والتصنيع والتكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من النمو في أفريقيا يجب أن تعتمد بصورة أكبر على تعزيز التجارة داخل القارة، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين الدول الأفريقية.

وقال إن اختيار مدينة العلمين الجديدة؛ جاء بهدف إبرازها كوجهة دولية جديدة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، فضلاً عن الترويج للسياحة الأفريقية البينية، وتشجيع الوفود الأفريقية على اكتشاف المزيد من الوجهات داخل القارة.

وأشار إلومبي إلى أن أفريقيا قطعت شوطاً كبيراً في بناء المؤسسات والأطر اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكداً أن التحدي الحالي يتمثل في تحويل هذه الأطر إلى مشروعات إنتاجية وفرص استثمارية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرص العمل.