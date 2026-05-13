الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

النيابة تنشر مرافعتها فى قضية «سيدة الشروق» المتهمة بإنهاء حياة أطفالها

ممثل النيابة العامة
كتب محمد عبدالله :

نشرت صفحة النيابة العامة مرافعة ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة في قضية اتهام هناء.ع.ا، 37 عامًا، بقتل أطفالها الثلاثة “ميرا، طه ومصطفى خنقًا داخل مسكن الأسرة بمنطقة الشروق في القاهرة الجديدة وهي الواقعة التي أثارت حالة من الصدمة والحزن الواسع

وقال ممثل النيابة العامة أنها  أسندت إلى المتهمة «هناء.ع.ا»، البالغة من العمر 37 عامًا، تهمة قتل أبنائها الثلاثة وهم: «ميرا. ك»، 9 سنوات، طالبة بالصف الأول الابتدائى، وشقيقاها «طه»، 8 سنوات، طالب بالصف الأول الابتدائى، و«مصطفى»، 6 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيتت النية وعقدت العزم على ارتكاب الجريمة.

وأكد ممثل النيابة في مرافعته أن الجريمة لم تكن وليدة لحظة غضب، وإنما جاءت نتيجة تفكير وتدبير مسبق، مشيرًا إلى أن نية القتل بدأت تتكون لدى المتهمة منذ سبتمبر 2024 وأضاف أن المتهمة انتقلت تدريجيًا من مرحلة التفكير إلى الإعداد ثم التنفيذ، بما يعكس سبق الإصرار والترصد في الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة استغلت نوم أطفالها داخل غرفة نومهم، وقامت باستخدام قطعة من غطاء رأس (إيشارب) للضغط على أعناقهم واحدًا تلو الآخر، حتى تأكدت من وفاتهم، قاصدة إزهاق أرواحهم، وهو ما أسفر عن وفاتهم خنقًا.
وأفاد والد الأطفال، فى شهادته، بأنه كان انفصل عن المتهمة منذ عدة سنوات، تاركًا حضانة الأبناء لها، وأنه علم بارتكابها الواقعة يوم حدوثها.

كما شهدت شقيقتا المتهمة بأن لديهما علمًا مسبقًا بنيتها ارتكاب الجريمة، حيث أكدت إحداهن أن شقيقتهن المقيمة خارج البلاد تلقت رسالة نصية من المتهمة قبل الحادث بثلاثة أيام، تفيد بعزمها قتل أطفالها، وهو ما أيدته الشاهدة الأخرى بذات المضمون.

وأوضح مفتش مباحث الشروق وبدر، فى أقواله، أنه فور تلقى البلاغ من المتهمة انتقل إلى محل الواقعة، حيث عثر على الأطفال متوفين داخل غرفة نومهم، وبهم آثار إصابات حول الرقبة، كما أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة، وأرشدت عن الأداة المستخدمة.

وبحسب تقرير مصلحة الطب الشرعى، فإن الإصابات التى لحقت بالأطفال عبارة عن آثار ضغط على الرقبة باستخدام جسم لين، ما أدى إلى الوفاة نتيجة «إسفكسيا الخنق».

كما أثبت تقرير المجلس القومى للصحة النفسية أن المتهمة لا تعانى من أى اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكها أو مسؤوليتها الجنائية، مؤكدًا سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن دافع الجريمة يرجع إلى مرور المتهمة بضائقة مالية، ما دفعها إلى التفكير فى التخلص من أبنائها، حيث أخطرت إحدى شقيقاتها بنيتها قبل تنفيذ الجريمة بعدة أيام.

وقالت المتهمة خلال تحقيقات النيابة العامة إنها أقدمت على قتل أطفالها الـ3 أثناء نومهم، باستخدام وشاح قماشى، بعد أن انتابها شعور بالعجز عن الإنفاق عليهم، وعدم قدرتها على تأمين مستوى الحياة الذى اعتادوه فى ظل توقفها عن العمل فى مجال التطوير العقارى.

وأضافت أنها بدأت بخنق ابنتها الكبرى أولًا، ثم توجهت إلى نجلها الأوسط الذى استيقظ على صوتها، فحاولت تهدئته وخنقته لاحقًا، ثم قتلت طفلتها الصغرى بالطريقة نفسها.

واختتم ممثل النيابة مرافعته بالإشارة إلى أن شقيقة المتهمة حاولت أكثر من مرة ثنيها عن أفكارها وتحذيرها من الإقدام على هذا الفعل، إلا أن المتهمة، بحسب التحقيقات، أصرت على تنفيذ ما خططت له مسبقًا، حتى وقعت الجريمة التي أودت بحياة الأطفال الثلاثة.

نقض نيابة عامة سيدة الشروق

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
محافظ الشرقية
رفع اشغالات
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
