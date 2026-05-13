أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ ليلى بعد إعلان حملها في فتاة: مستنيين لولو الصغيرة

حرص الفنان أحمد زاهر على توجيه رسالة مليئة بالمشاعر لابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعد إعلانها انتظار مولودتها الأولى، معبرًا عن سعادته الكبيرة بقرب استقبال حفيدته.

وجاءت رسالة أحمد زاهر تعليقًا على منشور ابنته، حيث دعا لها بالسلامة، وأبدى حماسه لاستقبال الطفلة، مؤكدًا مدى حبه وفخره بها في هذه المرحلة الجديدة من حياتها.

وفي سياق آخر، لفت الفنان هشام جمال وزوجته الفنانة ليلى زاهر الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الدولي، المقامة حاليًا في فرنسا وتستمر حتى 23 مايو الجاري.

ليلى زاهر تكشف عن جنس المولود

وكانت قد كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن جنس مولودها الأول بطريقة لافتة خلال ظهورها في مهرجان كان السينمائي، حيث ارتدت فستانًا باللون الوردي، في إشارة إلى انتظارها طفلة.

ونشرت ليلى أحمد زاهر رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، قالت فيها: “بعض المعجزات تأتي محاطة بالوردي.. معجزتنا الصغيرة فتاة”، لتعلن رسميا أنها تنتظر مولودة أنثى.