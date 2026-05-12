احتفالا بحملها.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة بـ730 ألف جنيه

احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر وزوجها الفنان والمنتج هشام جمال بفرحة انتظار مولودهما الأول، وسط تفاعل واسع من الجمهور ومحبيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ليلى أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة من الصور بإطلالات أنيقة ظهرت بها احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة، حيث لفتت الأنظار بإطلالة راقية جمعت بين البساطة والفخامة.

واختارت ليلى بلوزة بتصميم “Polo” مزينة بياقة مرصعة بالترتر من علامة Brunello Cucinelli، وبلغ سعرها 725 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل نحو 52 ألفًا و128 جنيهًا مصريًا.

ونسقت معها تنورة مميزة تجمع بين الريش وخامة “السيكوين” اللامعة من العلامة نفسها، ووصل سعرها إلى 12 ألفًا و870 دولارًا أمريكيًا، بما يعادل نحو 678 ألفًا و483 جنيهًا مصريًا.

وبذلك بلغ إجمالي سعر إطلالة ليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لها نحو 730 ألفًا و611 جنيهًا مصريًا، لتخطف الأنظار بأناقتها خلال احتفالها بحملها الأول.