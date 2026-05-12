دعم صحة القلب.. ماذا يحدث عند تناول شوربة الشوفان؟

تعد شوربة الشوفان من الأطعمة الصحية التي يفضلها كثيرون، خاصة خلال الأنظمة الغذائية الصحية أو في فصل الشتاء، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة تمنح الجسم فوائد متعددة.

تمنح الشعور بالشبع

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف، ما يساعد على الشعور بالامتلاء لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول الطعام، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في إنقاص الوزن.

تحسين الهضم

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، كما قد تقلل من مشكلات الإمساك والانتفاخ.

دعم صحة القلب

يساهم الشوفان في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بفضل احتوائه على ألياف “بيتا جلوكان”، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تنظيم مستويات السكر

يساعد تناول شوربة الشوفان على استقرار مستويات السكر في الدم بشكل تدريجي، لذلك يفضلها البعض كوجبة خفيفة وصحية.

مصدر للطاقة

يحتوي الشوفان على كربوهيدرات معقدة تمنح الجسم طاقة تدريجية وتساعد على النشاط والتركيز خلال اليوم.

تقوية المناعة

يضم الشوفان مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، التي تدعم المناعة وتحافظ على صحة الجسم.

ورغم فوائدها العديدة، يفضل تناول شوربة الشوفان باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن، خاصة عند إضافة الكريمة أو الزبدة بكميات كبيرة.