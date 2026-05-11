طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

تعد شوربة اللسان عصفور بالخضار من الأكلات الشهية والسريعة التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة اللسان عصفور بالخضار من خلال خطوات الشيف نهال الشناوى مقدمة برنامج جديد وسريع.

المقادير:

● خضار مشكل قطع صغيرة

● 2 مكعب مرقة

● 1 و1/2 كوب لسان عصفور محمر

● رشة فلفل أسود

● ملح

● 1 ملعقة كبيرة بصل باودر

● ½ ملعقة ثوم باودر

● زبدة

● كرفس ورق مفروم

طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالخضار

فى حلة بها زبدة على النار ، شوحي الخضار والكرفس مع مكعبات المرقة

اضيفي جميع البهارات ولسان العصفور وقلبي قليلا ثم اضيفي الماء وانتظري حتى النضج ثم ضعيها فى طبق التقديم وبالهنا والشفا.