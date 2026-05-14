صباح الخير يا مصر يرصد انطلاق التشغيل التجريبي لكوبري الباجور العلوي في المنوفية

رصد برنامج “صباح الخير يا مصر”، بدء التشغيل والافتتاح التجريبي لكوبري الباجور العلوي، في خطوة مهمة طال انتظارها من أهالي مركز ومدينة الباجور، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين السيولة المرورية داخل المحافظات.

وجاء تشغيل الكوبري ليشكل نقلة نوعية في منظومة المرور بالمدينة، خاصة في ظل المعاناة السابقة من التكدسات المرورية داخل الشوارع الرئيسية ومداخل الباجور، وهو ما دفع إلى تنفيذ المشروع ضمن خطة شاملة لتطوير المحاور والطرق الحيوية.

تشغيل تجريبي لحل أزمة التكدس المروري

أوضح البرنامج أن بدء التشغيل التجريبي لكوبري الباجور العلوي يهدف إلى تخفيف الضغط المروري على الشوارع الداخلية، وتسهيل حركة السيارات والمواطنين، بما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الانسيابية المرورية داخل المدينة.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات القومية التي تستهدف إعادة تنظيم الحركة المرورية داخل المدن، ورفع كفاءة شبكة الطرق بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

تصريحات محافظة المنوفية حول المشروع

وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، أن تشغيل كوبري الباجور العلوي يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية في المدينة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من الاختناقات المرورية وتيسير حركة الانتقال بين مختلف المناطق الحيوية داخل الباجور ومداخلها الرئيسية.

فرحة الأهالي بعد تشغيل الكوبري

ورصد برنامج «صباح الخير يا مصر» حالة من الفرحة بين أهالي مركز الباجور عقب بدء التشغيل التجريبي للكوبري، حيث اعتبر المواطنون أن المشروع يمثل حلًا عمليًا لمشكلة المرور التي عانت منها المدينة لسنوات طويلة.

مشروع استراتيجي لتطوير البنية التحتية

ويُعد كوبري الباجور العلوي أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف دعم وتطوير البنية التحتية بمحافظة المنوفية، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في مختلف المراكز والمدن.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين خدمات النقل وتسهيل الحركة المرورية، بما يواكب خطط التنمية العمرانية والاقتصادية، ويعزز من كفاءة منظومة الطرق على مستوى الجمهورية.

كما يعكس المشروع حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، خاصة تلك التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة.